El estudio sobre el Estado de la Población Mundial 2026: 'Generaciones venideras. Empoderar a la juventud para que trace su propio futuro', detalla que la tasa de fecundidad de 1,8 en Latinoamérica y el Caribe se encuentra por debajo de la tasa de reemplazo (2,1) y por debajo del promedio mundial (2,2), aunque por encima del dato de las regiones consideradas más desarrolladas que es de 1,5.

En la región de Latinoamérica y el Caribe también se ha registrado una reducción del embarazo adolescente, lo que se refleja en que entre los años 2000 y 2023 la tasa de fecundidad adolescente cayó entre un 40 % y un 50 %, y para el 2026 se estima que la tasa sea de 48 nacimientos por cada 1.000 adolescentes de 15 a 19 años, aunque sigue estando por encima del promedio mundial de 37.

Pese a estos avances, las adolescentes afrodescendientes de la región enfrentan mayores desigualdades y tienen un riesgo de embarazo un 50 % más elevado que el resto de la población, indica el informe.

El estudio resalta una iniciativa de Uruguay puesta en marcha entre 2016 y 2020, con el fin de prevenir los embarazos no intencionales en adolescentes y brindar atención integral a las adolescentes embarazadas y a los progenitores adolescentes, que incluía medidas de retención escolar y empleo, y programas de educación sexual.

"Entre 2016 y 2020, la tasa de natalidad en adolescentes disminuyó rápidamente, hasta situarse en la mitad de la media regional", indica el informe.

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En cuanto a la salud sexual y reproductiva, el 72 % de las mujeres de la región declaró tener capacidad de decisión sobre su salud y derechos sexuales y reproductivos, además el 86 % dijo que decide sobre su atención de salud, el 91 % sobre el uso de anticonceptivos y el 90 % sobre mantener relaciones sexuales.

El informe de UNFPA da cuenta de que Latinoamérica y el Caribe ostenta una baja tasa de matrimonio formal: entre los 35 y 39 años de edad solo el 28,6 % de las mujeres y el 26,2 % de los hombres en la región están casados, a diferencia de Estados Árabes donde la cifra es de 67,4 % y 63,4 %; en Asia y el Pacífico (64,8 % y 53 %) y en Europa Oriental y Asia Central (56,4 % y 43,5 %).

Los datos del informe indican que hay una preferencia de los jóvenes latinoamericanos a convivir con su pareja sin casarse o mantener relaciones estables, pero entre las personas de 25 a 39 años con pareja pero no convivientes, casi el 80 % desearía casarse o cohabitar.

Sin embargo, las presiones económicas, la precariedad del empleo y el encarecimiento de la vivienda retrasan o les impiden concretar esta aspiración de vida, indica el estudio.

En cuanto a inserción laboral, los hallazgos muestran una desigualdad, pues entre los 20 y 24 años de edad un 56,3 % de los hombres ya trabaja, mientras que en las mujeres ese porcentaje se alcanza en la edad de entre 25 y 29 años (57,6 %).