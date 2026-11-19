En la jornada será clave la afluencia de manifestantes, para ver la fortaleza de la oposición -que perdió por la mínima las elecciones presidenciales de este año-, y la posible aparición de focos de violencia y su uso a nivel político.

Las movilizaciones, que se concentrarán en Bogotá pero tendrán múltiples réplicas en otras ciudades del país, comenzaron a primera hora de esta mañana con hasta ocho marchas sólo en la capital que tienen previsto confluir en la Plaza de Bolívar a mediodía.

Las quejas abarcan un amplio número de medidas, anuncios y políticas del Gobierno colombiano, pero se concentran especialmente en el proyecto de Ley de Rescate Económico -presentado ya al Congreso y en trámite de aprobación-, que busca frenar el crecimiento de la deuda pública y fortalecer las finanzas del país, pero con recortes en múltiples partidas y subidas de impuestos.

"Esta es una reforma que va a empobrecer definitivamente a muchos sectores vulnerables, incluidas las capas medias y por supuesto a los sectores más pobres de la población", expresó a EFE el senador Iván Cepeda, uno de los líderes de la oposición, al hablar sobre las movilizaciones.

En opinión de Cepeda, la Ley de Rescate Económico "trae un conjunto de medidas que descargan la crisis (financiera), que ha generado el propio Gobierno, sobre los hombros de la gran mayoría de los colombianos" y por eso la manifestación es "en rechazo a la reforma tributaria, pero también en defensa de la democracia y la necesidad de que haya un cambio social".

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El Gobierno, por su parte, ha subrayado la necesidad de sacar adelante esta reforma debido a la situación "crítica" en que dejó el anterior Ejecutivo las cuentas públicas con el incremento del gasto público sin un aumento paralelo de los ingresos.

No obstante, De la Espriella ya había avanzado en la campaña su objetivo de reducir el Estado hasta en un 40 %.

Sin embargo, hay otras reivindicaciones entre quienes llaman al paro nacional. Sectores contrarios al Ejecutivo han criticado asimismo su petición de ayuda al Fondo Monetario Internacional (FMI), su puesta en duda del derecho al aborto, la censura de obras en el Museo Nacional, las denuncias de violaciones de los derechos humanos, entre otros.

También ha sido motivo de queja por parte de partidos opositores y sindicatos la nueva Ley de Protesta Social, que restringe la libertad de manifestación al ampliar el concepto de violencia para terminar con cualquier tipo de bloqueo de vías.

"Esperamos que la movilización sea multitudinaria, pacífica y muy organizada en todo el país, también en ciudades del exterior para expresar nuestro rechazo a la manera en cómo el Gobierno de De la Espriella quiere lesionar los derechos fundamentales de carácter social de la población", añadió Cepeda.

Por parte del Ejecutivo apenas se ha hecho referencia al paro nacional, más allá de la decisión del presidente de ponerse al frente del Puesto de Mando Unificado (PMU), el equipo que seguirá la evolución de las protestas desde el punto de vista del orden público, y que se ha instalado en la sede de la presidencia, la Casa de Nariño.