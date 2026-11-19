"China está aquí, participando constructivamente con nosotros, y muy activamente. Obviamente, China está planteando, como debería hacerlo, sus asuntos y preocupaciones, pero vienen a esta conversación con un espíritu de ayudarnos a que funcione, y un espíritu de gran participación positiva", afirmó el presidente de las negociaciones de la COP, el australiano Chris Bowen, en una rueda de prensa como reacción al anuncio de los tres países tras su histórico encuentro en Shenzhen, en el sureste de China.

Apuntó que China, "como muchas otras partes, como la India", es decir, "grandes emisores, vienen aquí para hacer que este proceso funcione".

En la misma línea, el presidente de la COP31 y ministro turco de Medio Ambiente, Murat Kurum, destacó en la misma rueda de prensa el alto nivel de la representación diplomática enviada por Pekín desde el inicio de la cita, que incluye al vicepresidente chino, Han Zheng, y a varios ministros.

Kurum resaltó la "intensa participación" que han mantenido tanto los altos cargos como los equipos negociadores chinos desde la jornada inaugural de la cumbre, en la que Estados Unidos ha estado ausente porque el Gobierno de Donald Trump retiró al país del Acuerdo de París y de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC, en inglés), además de poner fin al envío de una delegación oficial.

El acuerdo anunciado hoy por los presidentes de China, Xi Jinping; Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladímir Putin, para incrementar la producción y el suministro de productos petrolíferos se produce para garantizar "un flujo estable de energía" ante un contexto de tensiones para el suministro energético internacional por la guerra en Irán y la situación en el estrecho de Ormuz, vía clave para el tránsito de petróleo, especialmente para los países asiáticos, de acuerdo con una declaración conjunta de las tres naciones.