"Es importante que los líderes se encuentren, igual que esta reunión, la reunión en China... Es normal, no estoy nada preocupado", dijo a su llegada a la cumbre de la conocida como Coalición de Voluntarios en Berlín, a la que asisten una cuarentena de países aliados de Ucrania.

En particular Rusia y EE. UU. son "grandes potencias nucleares", señaló el político holandés, en alusión al encuentro mantenido este jueves en los márgenes del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) en Shenzhen (China).

"Es importante que se reúnan los líderes de potencias nucleares, es totalmente normal que esta gente se reúna, que hay reuniones para intentar encontrar el mejor camino hacia adelante", enfatizó Rutte.

El secretario general de la OTAN aprovechó la ocasión para alabar a Trump por su "hercúleo esfuerzo por alcanzar la paz en Ucrania", por la que trabaja de forma constante y por el cual "sólo se le puede loar".

Rutte afirmó que en la cumbre de este jueves en Berlín se abordarán temas como la necesidad de seguir apoyando a Ucrania con armas y otro tipo de respaldo mientras dure la guerra, pero también los preparativos para las negociaciones de paz, que se reanudaron la semana pasada en Abu Dabi en el formato trilateral mediado por EE. UU.

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Los presidentes de China, Xi Jinping; EE.UU., Donald Trump; y Rusia, Vladímir Putin, mantuvieron este jueves una reunión tras la que plasmaron varios puntos de consenso en una "declaración de paz", entre ellos impulsar la reforma de la ONU, incrementar la producción de petróleo y entablar un diálogo para prevenir la proliferación de armas nucleares.