"Hoy me reuní con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para reafirmar nuestro firme apoyo a la lucha de Ecuador contra los narcoterroristas", escribió Hegseth en su cuenta de X.

Reveló que hablaron del compromiso compartido "de hacer frente a las amenazas narcoterroristas, reforzar la seguridad fronteriza y lograr resultados decisivos para nuestra seguridad común".

"Como miembro fundador de A3C (Coalición de las Américas contra carteles), Ecuador ha marcado el ritmo para combatir a las organizaciones y redes narcoterroristas a lo largo del Pacífico oriental y en sus fronteras", subrayó.

La reunión entre Noboa y Hegseth tuvo lugar en el palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, situada en el centro histórico de Quito, pero el Gobierno ecuatoriano no ha revelado aún datos sobre el encuentro.

Las relaciones entre Ecuador y la Administración de Donald Trump se han estrechado en los últimos años, especialmente en el campo de la seguridad.

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El pasado 10 de noviembre, la Fiscalía de Ecuador y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento para fortalecer la cooperación en la lucha contra el crimen organizado transnacional, lavado de activos y corrupción.

Además, el 12 de noviembre, la Armada de Ecuador sumó a su flota una segunda lancha guardacostas donada por el Gobierno de Estados Unidos en lo que va del año, que permitirá a las fuerzas navales del país andino intensificar la lucha contra el narcotráfico, la pesca ilegal y otros delitos.

Por otra parte, en asuntos relacionados con la seguridad, militares de EE.UU. bombardearon entre agosto y septiembre pasados embarcaciones de pescadores ecuatorianos, a las que vincularon con el presunto abastecimiento de combustible a lanchas de narcotráfico, aunque varios de ellos han sido declarados inocentes por la Justicia del país andino.

De hecho, el pasado martes un grupo de 17 pescadores ecuatorianos presentó una demanda en Estados Unidos contra el Gobierno de Trump, al que acusan de perpetrar un ataque con drones militares contra su barco y, posteriormente, secuestrarlos y torturarlos, según un escrito revisado por EFE.

La querella, presentada ante una corte federal en Pensilvania, acusa al Gobierno de causar intencionalmente angustia emocional, agresión y lesiones, detención ilegal y destrucción de la propiedad de los pescadores.

Los demandantes exigen una compensación por daños y piden a su vez a la corte que ordene al Gobierno poner fin a estos ataques en el Caribe y el Pacífico.