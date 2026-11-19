"El número total de deportaciones durante el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2026 y el 31 de octubre de 2026 asciende a 38.982", afirmó la ministra y presidenta del Comité Interministerial sobre Migración en una rueda de prensa en Pretoria, sin precisar las nacionalidades de los deportados.

"El Gobierno seguirá reforzando la cooperación con los países de origen para facilitar la identificación, la documentación y el retorno de sus nacionales", aseveró Kubayi.

Además, enfatizó, las fuerzas de seguridad continúan "centrándose en infracciones relacionadas con la inmigración, junto con otras actividades delictivas".

De esa manera, entre el 26 de octubre y el 8 de noviembre, un total de 2.593 sospechosos fueron detenidos por infringir la Ley de Inmigración en diversas provincias; mientras que entre el 9 y el 15 de noviembre, 1.777 sospechosos fueron arrestados por ese motivo.

"Estas intervenciones facilitan la identificación y detención de personas sospechosas de infringir la legislación en materia de inmigración, siempre sujetas a la debida verificación y a los procesos legales correspondientes", explicó la ministra.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Gobierno -prometió- seguirá "actuando con determinación contra las infracciones a la legislación migratoria, la explotación delictiva de los sistemas de migración y las conductas que amenacen la seguridad pública".

Al mismo tiempo, la ministra instó a los sudafricanos a que "apoyen una gestión migratoria legal, rechacen la justicia por su mano y colaboren con los organismos encargados de hacer cumplir la ley".

La tensión se mantiene en Sudáfrica tras la ola de ataques xenófobos y protestas de los últimos meses en principio dirigidas contra la inmigración ilegal, pero que han resultado en violencia e incluso muertes contra migrantes africanos.

Grupos antiinmigración culpan a los migrantes de los problemas económicos de Sudáfrica, la deficiente prestación de servicios públicos y las altas tasas de delincuencia, y han llegado a impedir que accedan a atención médica y educación en instalaciones públicas.

Unos 180.000 ciudadanos de Zimbabue, Malaui, Ghana, Mozambique, Nigeria, Kenia, Uganda, Tanzania y la República Democrática del Congo (RDC) fueron repatriados a sus países de origen en los últimos meses por miedo a la xenofobia, según datos oficiales de los respectivos gobiernos.

Las acciones xenófobas son un problema recurrente en Sudáfrica y han provocado violencia en el pasado, especialmente en los barrios más vulnerables.

El peor estallido que se recuerda tuvo lugar en 2008, cuando más de 60 personas perdieron la vida, mientras que las protestas de este tipo más graves de los últimos tiempos fueron a finales de 2019, con al menos 18 extranjeros muertos.