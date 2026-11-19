El juez William F. Sullivan declaró nulo el juicio el 4 de septiembre, después de que el jurado no lograra un veredicto unánime sobre los tres cargos de asesinato en primer grado. Once de sus doce miembros estaban a favor de absolverla y uno se negó.

La defensa señaló al Supremo en la petición que Sullivan declaró "indebidamente" nulo el juicio y que sería inconstitucional juzgar a Clancy dos veces por los mismos delitos, de acuerdo con el medio The Boston Globe.

La defensa asegura que el juez no realizó una investigación con el único miembro del jurado que votó en contra de declararle no culpable.

Argumentó además que no juzgarla dos veces por el miso delito no significa que se no se busque justicia para las víctimas.

La jueza Elizabeth N. Dewar emitió la decisión a nombre de los siete magistrados del Supremo, que dará paso a una audiencia en enero para escuchar los argumentos de la defensa.

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"El fallo de hoy demuestra la importancia del derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo delito para un acusado que enfrenta las cargas y los peligros de la decisión de volver a procesarlo", dijo al diario el abogado Weinberg.

Clancy, una exenfermera de 36 años, fue acusada de estrangular a sus hijos Cora, de cinco años; Dawson, de tres, y Callan, de ocho meses, en enero de 2023, en su vivienda de Duxbury (Massachusetts), tras lo cual intentó suicidarse y quedó parcialmente paralizada.

La defensa argumentó que sufrió psicosis posparto.