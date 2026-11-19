La delegación de Taiwán tomó parte en las reuniones con equidad al resto y se cumplieron los objetivos previstos por el presidente taiwanés, Lai Ching-te, según declaraciones de Shih a su regreso de la cumbre recogidas por la agencia CNA.

También indicó que conversó con los mandatarios presentes en la cumbre, entre ellos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque no precisó sobre qué temas.

CNA subraya que no está claro si el representante mantuvo conversaciones sustantivas con el presidente chino, Xi Jinping, aunque ambos se saludaron con un apretón de manos en la cena de bienvenida del miércoles y, de nuevo, antes de la sesión del jueves.

Las autoridades de Pekín consideran Taiwán "parte inalienable" del territorio chino y no descartan el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Ejecutivo isleño, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político.

Shih compartió la experiencia de Taiwán en innovación tecnológica, transformación industrial y formación de talento e instó a las economías participantes a compartir la responsabilidad de orientar la inteligencia artificial (IA) más allá de la capacidad de cómputo, hacia una "verdadera sabiduría".

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Se mostró convencido de que Taipéi seguirá desempeñando un papel crucial en la industria mundial de la IA, pese a los desafíos derivados de la evolución geopolítica, la transición energética y la reestructuración de las cadenas de suministro.

La semana pasada Lai recalcó que, como miembro de APEC, Taiwán "siempre ha participado activamente en sus asuntos" y aseveró que "seguirá impulsando la cooperación tecnológica global", a la vez que" trabaja activamente para construir una cadena de suministro de tecnología de IA resiliente y fiable".

Por su parte, la portavoz presidencial, Karen Kuo, instó a China a "cumplir con sus responsabilidades como anfitriona" del evento y enfatizó que si la delegación sufría "cualquier trato injusto durante la reunión", el Gobierno exigiría que se corrija "de inmediato" para "defender los derechos de Taiwán".

Taiwán participa en la APEC desde 1991 bajo el nombre de 'Taipéi Chino' (Chinese Taipei) y no envía a sus presidentes a las cumbres de líderes del foro debido a la oposición de China, que en los últimos años ha redoblado su campaña de presión diplomática para restringir la participación internacional de la isla.