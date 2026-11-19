El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, despidió a Trump sobre la pista del aeropuerto de Shenzhen, acompañado de una guardia militar de honor.

En estos dos días, Xi dispensó un trato cálido a Trump al recibirlo a los pies del avión presidencial el miércoles a su llegada a Shenzhen y posteriormente llegar a los grandes eventos de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) acompañado del estadounidense.

Trump también mostró una cercanía especial con Putin, al que llamó "amigo" con el que comparte una "gran relación". Putin se acercó en varias ocasiones durante la APEC a saludar al estadounidense.

El mandatario estadounidense viajó a China desde Filipinas, donde tuvo ocasión de participar en la clausura de la cumbre de la ASEAN y reunirse con el presidente filipino Ferdinand Marcos Jr.

Trump llegó a Asia debilitado políticamente tras la clara derrota electoral en las elecciones de medio mandato, en las que su partido perdió el control del Congreso, gobernaciones estatales y mayorías afianzadas durante décadas.

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Al inició de la reunión trilateral con China y Rusia, que se prolongó durante casi una hora y media, el presidente republicano subrayó la necesidad de trabajar por reducir el arsenal nuclear con China y Rusia y poner fin a la guerra en Ucrania.

Antes, en el encuentro bilateral con Xi, el tercero en lo que va de año, Trump dijo que es de interés común permitir el flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz y evitar que Irán consiga un arma nuclear.

Trump insistió en la reunión con Xi que ambas naciones deben avanzar en acuerdos comerciales que remplacen los aranceles impuestos el año pasado y pidió a Pekín que compre más bienes agrícolas desde Estados Unidos.

En la plenaria de la cumbre de la APEC de esta mañana Trump dijo que EEUU lidera a China en inteligencia artificial y se mostró opuesto a que se regule su desarrollo a nivel global.

Trump, que viajó con el secretario de Estado, Marco Rubio; el del Tesoro, Scott Bessent, o el de Comercio, Howard Lutnick, tuvo ocasión de reunirse anoche con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro canadiense, Mark Carney.