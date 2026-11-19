“Los ataque rusos a Kiev han provocado daños una vez más a una misión diplomática. La embajada de Países Bajos en Ucrania ha sufrido daños menores. Por fortuna, nadie ha resultado herido”, escribió Sibiga.

El jefe de la diplomacia ucraniana publicó una fotografía de varias ventanas rotas en el edificio de la embajada neerlandesa.

“Urgimos a la comunidad internacional a condenar en los términos más contundentes los ataques de Rusia a diplomáticos extranjeros y expresamos nuestro mayor apoyo a nuestros colegas neerlandeses”, cerró Sibiga su mensaje.

Rusia ha atacado repetidamente Kiev durante la mañana y la tarde del jueves. Las explosiones y los disparos de las defensas aéreas ucranianas han podido escucharse de forma constante durante la jornada.

Según el alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, una persona ha muerto en el distrito de Podil de la capital ucraniana a causa de estos ataques rusos, que han causado también varios heridos.