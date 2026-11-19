El Instituto Geofísico del Perú (IGP) indicó que este movimiento telúrico se sintió a las 4:08 horas (9:08 GMT) con epicentro en el océano Pacífico, a 98 kilómetros al oeste de Marcona.

El temblor tuvo una profundidad de 25 kilómetros y alcanzó una intensidad de II en Marcona, sin que se reporten daños personales o materiales.

Los reportes oficiales indicaron que este distrito minero y portuario, ubicado a unos 520 kilómetros al sur de Lima, ha sufrido en los últimos seis días once sismos, con magnitudes que han variado entre 6 y 4,6, sin causar daños, pero sí gran alarma en su población.

A las 0:03 horas (5:03 GMT) de este mismo jueves se reportó otro sismo, de magnitud 4, con epicentro a 94 kilómetros al oeste de Marcona y una profundidad de 24 kilómetros.

Sin embargo, el temblor de mayor magnitud llegó a 6 y se reportó a la 1:07 (6:07 GMT) de este miércoles, también con epicentro en el océano Pacífico, a 96 kilómetros al oeste del distrito costero y a una profundidad de 36 kilómetros.

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Este evento alcanzó una intensidad de grado IV en San Juan de Marcona y fue percibido entre "leve y moderado" en las zonas cercanas al epicentro, según el reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Hasta el momento el organismo ha reiterado las indicaciones de seguridad que debe seguir la población ante este tipo de eventos y afirma que, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), coordina con las autoridades regionales y locales, supervisa la situación y exhorta mantener activos los centros de operaciones de emergencia locales.

Perú, que está ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce un 80 % de la actividad sísmica mundial, reportó entre enero y mediados de este mes unos 790 movimientos telúricos, según datos del IGP.

El último terremoto devastador en el país andino se registró en agosto de 2007 en la región de Ica, donde un sismo de magnitud 7,9 causó la muerte de unas quinientas personas y millonarias pérdidas materiales.