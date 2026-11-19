José Ángel Partearroyo declaró como testigo durante más de tres horas ante el juez de la Audiencia Nacional española José Luis Calama, que investiga una presunta trama de blanqueo de capitales y posibles irregularidades relacionadas con esa ayuda públicas y el papel que habría tenido Rodríguez Zapatero en su concesión por el ejecutivo de Pedro Sánchez en 2021.

Partearroyo, que estuvo en la Sepi entre 2012 y 2022, fue el responsable de coordinar los expedientes de Plus Ultra y Air Europa, aerolínea esta que también recibió ayudas públicas por los perjuicios económicos de la pandemia procedentes del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.

Según confirmaron a EFE fuentes jurídicas, Partearroyo reiteró lo que ya manifestó en mayo en una comisión de investigación del Senado español, de manera que negó ante el juez haber recibido presiones políticas para acelerar la concesión de la ayuda.

En el Senado, Partearroyo explicó que el préstamo de 53 millones de euros aprobado por el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021 se decidió a la vista de los informes de un asesor financiero externo de reconocido prestigio.

El proceso de la operación fue completamente normal, según su testimonio, y cumplió todos los trámites.

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Plus Ultra se encuentra actualmente inmersa en un proceso de reestructuración financiera y operativa, que incluye el inicio de negociaciones con los acreedores y la suspensión de varias de sus rutas.

Las ayudas se concedieron, insistió hoy el testigo, con criterios técnicos y sin presiones de ningún tipo, según las mismas fuentes.

El juez Calama investiga a Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias y citó a Partearroyo como testigo después de que Julio Martínez Sola, que entonces era el presidente de la compañía, admitiera en el juzgado, el pasado 7 de septiembre, que mantuvo comunicación con este último para la obtención del préstamo.