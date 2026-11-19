“No estoy seguro de que tengamos una acepción común del artículo 5 tal y como lo entendemos nosotros”, dijo Zelenski en un encuentro con medios de comunicación celebrado después de la reunión de la llamada Coalición de los Voluntarios que tuvo lugar este jueves en Berlín.

El presidente ucraniano explicó que, para que ese tipo de garantías de seguridad sean de verdad disuasorias, Ucrania debe contar con fuerzas europeas y estadounidenses desplegadas en bases en territorio ucraniano, algo que Rusia ha rechazado categóricamente hasta ahora.

“Para mí lo más importante es cómo reaccionarán los países a una agresión, si los países reaccionarán”, declaró.

El presidente ucraniano afirmó además que no ha recibido hasta ahora respuestas concretas a estas cuestiones, e insistió en que lo ideal para la seguridad de posguerra del país sería que Ucrania entre en la OTAN.

En una rueda de prensa conjunta con Zelenski y varios líderes europeos, el mediador estadounidense Jared Kushner dijo que el presidente Donald Trump está abierto a ofrecer a Ucrania un mecanismo de protección ante futuras amenazas rusas similar al Artículo 5 del tratado de la OTAN, que obliga a los Estados miembros a considerar un ataque contra un aliado como un ataque a su propio territorio.

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“Creo que hemos conseguido que los rusos se sientan cómodos con el concepto de que cualquier garantía de seguridad para Ucrania esté fundamentada en el Artículo 5”, dijo también Kushner.