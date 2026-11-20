"No vinimos aquí a mendigar. Vinimos a reclamar lo que es legítimamente nuestro para nuestros pueblos, que sufren las consecuencias de las actividades de los países desarrollados", afirmó en una rueda de prensa la ministra de Medio Ambiente de Ghana y presidenta del Grupo Africano de Negociadores, Zanetor Agyeman-Rawlings.

Representando a 54 naciones y a más de 1.400 millones de personas en el continente, Agyeman-Rawlings aseguró a los medios, incluido EFE, que hay que poner "rostro humano" a las negociaciones y criticó que en las salas de debate se hable solo de números y nomenclaturas mientras la población sufre las consecuencias de la crisis climática.

"¿Acaso los países desarrollados que retrasan esto van a ceder tierras de sus territorios cuando los Estados insulares pierdan su masa terrestre?", cuestionó la ministra, quien lamentó que el acceso a la financiación para energías limpias sea hoy tan complejo que "sigue siendo un espejismo".

El principal escollo de la recta final gira en torno al compromiso adquirido previamente en Belém (Brasil), en la COP30, de triplicar la financiación para la adaptación climática, de 120.000 millones de dólares anuales para 2035. Según denunció el bloque negociador africano, esta propuesta quedó fuera del último borrador.

El ministro de Medio Ambiente y Transición Ecológica de Senegal, Alioune Ndoye, denunció un intento de "reescribir el Acuerdo de París" al pretender diluir las obligaciones legales de financiación de los países desarrollados (recogidas en el Artículo 9.1) mezclándolas con aportaciones voluntarias.

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Por su parte, los representantes de Kenia y Zambia recordaron que el coste de la inacción ya se traduce en colapso social y económico en el continente.

"Venimos de sufrir sequías prolongadas seguidas de inundaciones devastadoras por El Niño. Tenemos centros de salud y escuelas sumergidas bajo el agua y más de 600 millones de africanos sin acceso a electricidad", subrayó la ministra keniana de Medio Ambiente, Deborah Mlongo Barasa, quien exigió que la cita de Antalya sea una verdadera "COP de la implementación" y no una mera "charla sin resultados".