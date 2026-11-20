El portavoz del Ministerio de Salud de los hutíes, Anees al Asbahi, dijo este viernes en X que el bombardeo fue efectuado por la coalición militar liderada por Arabia Saudí que interviene en el Yemen desde 2015 en favor del Ejecutivo, mientras que condenó esta "masacre y crimen de guerra" y pidió responsabilizar a los perpetradores.

Sin embargo, fuentes gubernamentales consultadas por EFE acusaron al movimiento chií aliado de Irán del ataque aéreo contra la embarcación civil, que navegaba cerca del puerto de Ras al Ara por el golfo de Aden.

Ambas partes confirmaron la cifra de 19 fallecidos, si bien Al Asbahi afirmó que el barco transportaba a al menos 25 personas desplazadas en dirección al distrito de Hays, en la provincia controlada por los hutíes de Al Hodeida, en el mar Rojo.

Las fuentes gubernamentales, por su parte, afirmaron que viajaban por mar hacia Aden, la sede del Gobierno yemení tras la toma de Saná por los rebeldes en 2014, en busca de seguridad en medio de la escalada de la violencia que atraviesa el Yemen desde este verano.

Más de 350.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en el Yemen desde el inicio de la ofensiva hutí en agosto, según la ONU, y las rutas marítimas se han convertido en una vía de huida importante para la población ante las restricciones o el cierre de las carreteras por los combates.

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El corredor marítimo se extiende a lo largo de la costa occidental del mar Rojo hacia el estrecho de Bab al Mandeb, y Ras al Ara se ha convertido en una vía de transporte vital para los desplazados, cuyas condiciones de vida se han visto severamente agravadas por la escalada de la violencia.