Este balance provisional ha sido presentado en su canal de Telegram por el alcalde de Leópolis, Andrí Sadoví, que ha informado asimismo de que los equipos de rescate han sido desplegados en la estación atacada por los rusos.

Nueve personas han sido hospitalizadas en la ciudad de Leópolis tras resultar heridas en los ataques rusos de este viernes, según Sadoví.

La empresa eléctrica nacional ucraniana, Ukrenergo, ha informado asimismo de cortes de electricidad no programados en la región de Leópolis debido a los daños causados en infraestructura eléctrica de la zona por los ataques de las fuerzas del Kremlin.