El ciclón, que venía desarrollándose en la bahía de Bengala, llegó a los estados orientales de Odisha y Andhra Pradesh hacia las 8:00 hora local (2:30 GMT) con vientos de entre 70 y 80 kilómetros por hora (km/h) y ráfagas de 90 km/h, informó el Departamento Meteorológico de la India (IMD) en su más reciente boletín.

"Es probable que se mueva casi hacia el noreste a través de Odisha y se debilite hasta convertirse en una Depresión Profunda durante las próximas 3 horas y en una Depresión durante las siguientes 6 horas", explicó el organismo en X.

Akvan se debilitó en la madrugada del viernes, pasando de una clasificación de "tormenta ciclónica severa" a "tormenta ciclónica", según la escala utilizada por el IMD.

Las autoridades de Odisha desplegaron más de 400 equipos de rescate en distritos vulnerables y han preparado cerca de 9.000 refugios adicionales en caso de que sean necesarias más evacuaciones, reportó la agencia local PTI.

Asímismo, el Gobierno de Odisha ha asignado 2,1 millones de dólares a 15 distritos para llevar a cabo operaciones de socorro y rescate.

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El nuevo ciclón llega apenas dos semanas después de Murasu, que golpeó el vecino Andhra Pradesh a comienzos de noviembre y provocó el naufragio de una embarcación pesquera con nueve tripulantes, cuyos cuerpos fueron recuperados tras varios días de búsqueda.

Días antes, el 28 de octubre, el ciclón Arnab también golpeó la costa de Andhra Pradesh, dejando al menos cinco fallecidos y miles de hectáreas de cultivos afectadas.

La India suele afrontar ciclones tropicales en la bahía de Bengala entre abril y mayo, y nuevamente entre octubre y noviembre.

Sus sistemas de alerta temprana y evacuaciones masivas han permitido reducir las víctimas de estas tormentas, aunque el país continúa expuesto a episodios destructivos como el de 1999, cuando un ciclón golpeó el estado de Odisha y dejó más de 9.000 muertos.