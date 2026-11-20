Así lo comunicó la Presidencia senegalesa en un comunicado del que se han hecho eco este viernes medios locales, después de que los diputados rechazasen en los últimos días tanto el presupuesto suplementario de 2026 como la primera parte del presupuesto para 2027.

Un total de 126 parlamentarios votaron en contra el 3 de noviembre de modificar el presupuesto para este año, al alegar que no contaban con la suficiente información para evaluar las previsiones gubernamentales en materia de deuda e inversión pública.

Días después, el 18 de noviembre, la Asamblea Nacional rechazó con 128 votos la primera parte del presupuesto de 2027, que establecía ingresos, autorizaciones de gasto para el presupuesto general y las operaciones de endeudamiento.

Cabe destacar que Pastef anunció el 17 de noviembre la expulsión de Faye de esa formación política junto con otros 31 miembros del partido.

Todo ello se produce en medio de crecientes tensiones entre Faye y Pastef, liderado por el ex primer ministro Ousmane Sonko, cesado de su cargo el 22 de mayo por una decisión presidencial y que fue elegido como presidente de la Asamblea Nacional tan solo dos días después.

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El presidente, que fundó el Pastef junto con Sonko, ya presentó a finales de julio su propio partido político, bautizado como KIIRAAY (protección o escudo en wolof)-Los Patriotas Republicanos.

Integran esa formación la ahora reconvertida Coalición Presidencial Diomaye, pero también exmiembros del Pastef y de la Alianza para la República (APR), formación del expresidente Macky Sall (2012-2024).

Faye, de 46 años, debe su cargo en gran parte a Sonko, de 52, quien casi con toda seguridad habría asumido el puesto si no hubiera sido inhabilitado para concurrir a las elecciones presidenciales del 24 de marzo de 2024 debido a una condena por difamación.

El actual presidente, poco conocido hasta entonces, se presentó a esos comicios como independiente en sustitución de Sonko, en aquel momento líder opositor de Senegal, después de que su candidatura fuese rechazada por el Consejo Constitucional.

Tanto Faye como Sonko estaban detenidos desde mediados de 2023 y fueron liberados el 14 de marzo de 2024 en el marco de una amnistía para apaciguar las fuertes protestas por el aplazamiento de los comicios, previstos inicialmente el 25 de febrero de 2024.

Los dos fundaron en 2014 el Pastef, disuelto durante los comicios de 2024 y que en poco más de una década se convirtió en una gran fuerza política, especialmente por la popularidad de Sonko entre la juventud y su discurso "antisistema" y de denuncia del neocolonialismo francés.