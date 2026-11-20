"Si los hechos se confirman, son evidentemente muy graves", manifestó Nuñez en una entrevista con la cadena BFMTV, en la que dejó entrever su preocupación ya que, de ser ciertos, "arrojarían descrédito sobre el Ministerio del Interior".

El ministro aseguró que había conocido "este asunto por la prensa, por el diario Le Monde", que destapó la víspera la noticia.

Nuñez anunció que recibirá este viernes al principal implicado, Hugues Moutouh, actual prefecto del departamento de Loiret y de la región Centro-Valle del Loira, sospechoso de haber transmitido información confidencial al RN cuando era secretario general del ministerio cuando Bruno Retailleau, a quien sustituyó Nuñez, estaba al frente del mismo.

"Me abstendré de hacer comentarios. Me reuniré esta mañana con el principal interesado, que acudirá a mi despacho", zanjó Nuñez, quien sin querer anticipar acontecimientos porque quiere escuchar su versión, advirtió: "Nunca me ha temblado la mano cuando ha habido que tomar decisiones".

La investigación, abierta el 27 de julio por la Fiscalía de París, examina posibles delitos de violación del secreto profesional, violación del secreto de la investigación y encubrimiento de estos delitos.

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El Ministerio Público confirmó que no se ha producido ninguna imputación formal hasta el momento.

La Inspección General de la Policía Nacional (IGPN), el organismo encargado de investigar posibles irregularidades dentro de las fuerzas de seguridad, registró la sede del RN en París el pasado día 9, así como el Ministerio del Interior en una fecha no precisada.

La investigación se inició a raíz de elementos descubiertos durante otra operación judicial relacionada con el posible uso indebido de fondos europeos por parte del grupo Identidad y Democracia (ID) en el Parlamento Europeo, del que formó parte el RN entre 2019 y 2024. Ahora está en las filas de Patriotas por Europa.

Los investigadores sospechan que la formación pudo recibir información confidencial sobre pesquisas judiciales que la afectaban, en particular las relativas a la financiación de sus campañas electorales de 2022 y 2024.

Moutouh, que es señalado como uno de los posibles responsables de las filtraciones, también ha aparecido en informaciones en la prensa sobre sus relaciones con el RN y una posible incorporación a un eventual Gobierno de la formación si Le Pen gana las elecciones presidenciales de abril-mayo de 2027, en concreto como futuro ministro de Interior.

El partido de Le Pen rechazó este viernes tener conocimiento de las presuntas filtraciones. El diputado del RN Jean-Philippe Tanguy calificó en France Inter las acusaciones de "infundadas" y defendió la actuación de Moutouh como prefecto durante la organización del congreso del partido en Orléans (centro), donde Le Pen lanzó oficialmente su campaña al Elíseo en octubre, pese a las protestas de grupos de izquierda radical.

Tanguy también aludió a la presencia de un fiscal adjunto de París, Christian de Rocquigny, durante el registro de la sede del RN, y sostuvo que se encontraba allí por motivos personales y no relacionados con la operación policial, algo que también confirmó el Ministerio Público.