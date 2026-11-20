El Mando Operacional de las Fuerzas Armadas (DORSZ) informó pasadas las 06:00 horas locales de que los registros de radar apuntaban a una posible violación del espacio aéreo polaco y, poco después, el coronel Jacek Goryszewski, portavoz de ese organismo, confirmó que se analizan "dos posibles incursiones" y que se ha desplegado un equipo terrestre de búsqueda y rescate en la zona.

El primer ministro, Donald Tusk, aseguró que, tras recibir un informe de los ministros de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, y del Interior, Marcin Kierwiński, la situación está controlada, y escribió en la red social X que "en este momento no hay amenazas aéreas" y que "en el lugar actúan los servicios correspondientes".

Policías y bomberos hallaron un objeto volador en Lipowiec (este), y según declaró en Radio RZ Dariusz Działo, portavoz del centro de crisis que se ha establecido en Lublin, el artefacto "cayó en unos campos, cerca de un bosque, y comenzó a arder".

Según declaró al diario Rzeczpospolita la policía local, los vecinos habían informado previamente de una explosión.

El viceministro de Exteriores, Marcin Bosacki, apuntó en una entrevista con el canal TVN24 que el objeto podría ser uno de los utilizados por Rusia en el ataque contra Ucrania.

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"Posiblemente en el distrito de Biłgoraj haya caído uno de los objetos rusos de este ataque de hoy, muy, muy grave contra Ucrania", dijo, además, en un mensaje en X.

Bosacki añadió que Ucrania había comunicado otro posible impacto cerca del paso fronterizo de Hrebenne, ya en territorio ucraniano.

Por su parte, la cancillería presidencial anunció en un comunicado que el presidente, Karol Nawrocki, "está siendo informado en tiempo real" de la incursión por el jefe de la Oficina de Seguridad Nacional, Bartosz Grodecki.

En diciembre de 2022, un misil caído en Przewodów causó dos muertos (este), y Varsovia atribuyó después el hecho a un fallo de la defensa antiaérea ucraniana.

En julio de 2026, otro objeto -identificado posteriormente como un misil ruso- cayó en territorio polaco durante un ataque contra Ucrania.

En septiembre de 2025, varios vehículos aéreos no tripulados rusos entraron en el espacio aéreo polaco y algunos acabaron impactando en suelo polaco.

Tusk los describió después como "drones de (Vladímir) Putin", en referencia al presidente ruso.