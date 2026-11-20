El afortunado, identificado como Vasili, trabaja como jurista y es aficionado al ajedrez, según la agencia RIA Nóvosti.

El hombre aseguró que eligió los números ganadores al azar y sin un método específico poco después de terminar la lectura de ‘El jugador’.

Vasili no piensa derrochar el dinero y lo piensa gastar poco a poco, ya que cuenta con todo lo que necesita ahora, incluida una casa propia.

Eso sí, el moscovita relató que planea compartir el premio con organizaciones benéficas que ayudan a niños y animales callejeros.

Dostoyevski escribió ‘El jugador’, una obra maestra sobre la ludopatía y sus consecuencias, en 1866 para saldar sus propias deudas de juego.