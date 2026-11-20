El dispositivo, bautizado Carback II y desarrollado con el apoyo de la agencia europea Frontex, permitió además decomisar 1.891 piezas de vehículos, así como drogas, dinero en efectivo y armas, según informó este viernes Interpol en un comunicado.

La operación puso de manifiesto la dimensión internacional de este negocio ilícito y sus vínculos con otras actividades delictivas, como el tráfico de drogas, armas y migrantes.

En Alemania, por ejemplo, se descubrió en un coche con matrículas falsas una embarcación neumática y un motor robado, además de indicios de la implicación de sus ocupantes en una red de tráfico de migrantes.

En Grecia la Policía detectó tres vehículos con matrículas francesas cuyos documentos habían sido falsificados. Se trataba de coches alquilados que sus ocupantes trataban de sacar de la Unión Europea antes de que las empresas de alquiler denunciaran su desaparición.

Según Interpol, la cooperación internacional fue clave para localizar numerosos vehículos. Gracias al intercambio de información, se dio con el paradero de coches que habían sido robados en Francia, Portugal, Argentina y Canadá y que aparecieron en operaciones realizadas en Mauritania, Senegal, Nigeria, Bolivia y Marruecos.

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También se incautaron cerca de 360 piezas de vehículos en Argentina y se desarticuló una red que robaba motocicletas alquiladas en Nicaragua mediante documentos de compraventa falsificados.

Paralelamente, Frontex desarrolló otra operación en Europa que permitió incautar otros 710 vehículos y detener a 334 personas.

La operación Carback II, desarrolada entre el 28 de septiembre y el 9 de octubre, pone de relieve la importancia del tráfico internacional de vehículos robados en el mundo y su vínculo con redes criminales que utilizan los beneficios obtenidos para financiar otras operaciones ilegales.