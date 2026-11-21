El portavoz de la Policía Nacional, Lenin Pineda, afirmó que los tres hombres murieron durante un enfrentamiento en el marco de registros y operaciones especiales ejecutadas en municipios intervenidos del departamento de Yoro, en el norte del país.

Pineda indicó que los fallecidos serían miembros del Cartel del Diablo, mientras que otros integrantes de la organización lograron escapar y son buscados por los equipos de seguridad.

Las operaciones se desarrollan de manera coordinada entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y la Policía Militar del Orden Público, con acompañamiento técnico del Ministerio Público (Fiscalía), como parte de las medidas adoptadas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), que declaró a Yoro "Territorio de alto riesgo".

Más de 200 efectivos de los cuerpos de seguridad participan en el despliegue en zonas montañosas y de difícil acceso de Yoro, cuyo objetivo principal es localizar al cabecilla del Cartel del Diablo, identificado como Esteban Gumercindo Ferrera, quien se habría atribuido el crimen múltiple el mismo miércoles, según fotos y videos difundidos en redes sociales.

Las 12 personas fueron asesinadas en cuatro ataques armados perpetrados en las comunidades de Vallecillo, con nueve fallecidos, y Pacayal, con tres.

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El Gobierno hondureño declaró el jueves un estado de excepción parcial que restringe la circulación de personas y vehículos en tres municipios de Yoro, una medida que podría extenderse a otras comunidades vecinas, si fuera necesario.