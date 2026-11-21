"En la madrugada de hoy, 21 de noviembre, nuestras Fuerzas Militares, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutaron la Operación NINFA, en zona rural de Mapiripán, Meta, contra la estructura narcoterrorista 44 Antonio Ricaurte, perteneciente a las disidencias de las FARC de alias Iván Mordisco", expresó De la Espriella en X.

El mandatario señaló que la operación dejó "cinco narcoterroristas dados de baja", así como la incautación de cuatro armas largas, dos cortas, 12 proveedores, munición de diferentes calibres, un teléfono satelital, dos celulares, dos embarcaciones, "dos chalecos multipropósito y un equipo de campaña".

"Lo he dicho y lo reitero: cada ataque de los narcoterroristas contra nuestra Fuerza Pública o la población civil tendrá una respuesta cada vez más contundente. No vamos a permitir que estas organizaciones criminales sigan sembrando el terror en Colombia", dijo el presidente.

El grupo afectado hace parte del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que está liderada por Iván Mordisco, el criminal más buscado de Colombia.

Este es el undécimo bombardeo contra grupos armados ilegales desde que el mandatario asumió el poder el pasado 7 de agosto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta táctica militar continúa en medio de una polémica por la posibilidad de afectar a niños, niñas y adolescentes reclutados, al considerar que ya se registran al menos ocho menores de edad muertos en medio de estos operativos, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

La controversia por los bombardeos comenzó tras el segundo operativo de este tipo realizado a finales de agosto en el departamento del Guaviare (sur), en el que tres de los diez muertos fueron menores de edad, dos de 15 años y uno de 16.