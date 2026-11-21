La cartera de Estado mencionó en un comunicado que las operaciones de interceptación de vuelos se ejecutaron en el este del país como parte de la operación militar Bellator II, con la que se intervino la ruta de una aeronave Cessna C-206 que ingresó desde Brasil.

El reporte de la FAB estableció que la nave, de un solo motor y ala alta, "no portaba bandera y presentaba una matrícula modificada" y que realizaba el trayecto "este a oeste".

La nota menciona que el desarrollo de esta acción militar fue anunciado por el titular de Defensa, Ernesto Justiniano, y el comandante de la FAB, Sergio Lora.

Asimismo, el Ministerio de Defensa indicó que con esta acción Bolivia "fortalece las operaciones de control y vigilancia en el sector oriental del país".

Las autoridades bolivianas han reconocido las limitaciones que tiene el país para controlar su espacio aéreo ante los constantes vuelos irregulares y clandestinos que se registran en su frontera con Brasil y Paraguay, que se atribuyen a presuntas actividades ilícitas.

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En Bolivia está vigente desde 2014 la Ley de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo, que estableció la compra de un sistema de radares, además del derribo de aeronaves implicadas en actividades ilícitas o que violen las normas internacionales y de seguridad del Estado.

El Gobierno del entonces presidente Evo Morales (2006-2019) contrató a la empresa francesa Thales para que instalara un sistema de 13 radares, con una inversión superior a los 200 millones de dólares, pero este no llegó a implementarse plenamente, por lo que ahora se investiga a cuatro exministros de Defensa.

Un mayor control de Bolivia sobre su espacio aéreo ha sido una recomendación constante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para que el país mejore su lucha contra el narcotráfico.