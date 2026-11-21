El Gobierno de Burkina Faso informó en un comunicado que el país lanzó una operación de repatriación de sus ciudadanos -que huyeron al país vecino de Mali tras la ofensiva en Guinea- que concluyó con la llegada del último convoy en la noche del miércoles al jueves.

Del total de personas repatriadas a Burkina Faso hasta miércoles, 74.452 eran hombres y 1.717 mujeres. Entre los retornados figuraban 15.968 menores, explicó el Ejecutivo burkinés.

Asimismo, los servicios de acogida del país registraron a 1.994 ciudadanos de otros once países africanos.

Todos ellos fueron atendidos en el Centro de Acogida y Tránsito de Bobo-Dioulasso, ciudad situada en el oeste de Burkina Faso, añadió el gobierno que apuntó que las autoridades burkinesas mantienen contactos con las embajadas de los países de origen para organizar su repatriación.

Guinea-Conakri decretó el pasado 2 de noviembre una nueva normativa contra la minería ilegal que ha provocado la detención y el enjuiciamiento, según datos oficiales, de más de 1.200 de personas, muchas de ellas de otros países de África occidental.

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También se han producido expulsiones masivas desde Guinea-Conakri al vecino Mali, cuyas autoridades reportaron el pasado 7 de noviembre la llegada de unas 160.000 personas, incluyendo heridos y seis muertes.

Además, el pasado 11 de noviembre, al menos diez personas murieron en enfrentamientos desatados entre mineros de oro y fuerzas de seguridad, que emplearon munición real, en el noreste de Guinea-Conakri.

Guinea-Conakri posee uno de los mayores depósitos de mineral de hierro del mundo y es el principal exportador de bauxita (mineral clave para producir aluminio), aunque gran parte de su población vive en la pobreza.