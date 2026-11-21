La cumbre del viernes, la primera de Burnham al frente del Ejecutivo británico, finalizó con tres acuerdos entre Londres y Bruselas sobre movilidad juvenil, productos fitosanitarios y mercado de carbono, aunque quedó un punto pendiente: la rebaja de las tasas universitarias para los estudiantes europeos en Reino Unido, para el que ambas partes se dieron un plazo de negociación de seis meses.

Esta exigencia de última hora de Bruselas casi tira por tierra todo lo demás, pero finalmente se logró salvar la cita política presentándolo una especie de pacto 'en diferido' y obviando las diferencias en la letra pequeña.

Burnham sacó pecho de la reunión y de los acuerdos alcanzados con sus socios europeos, que a su juicio permitirán añadir un 0,5 % al producto interior bruto (PIB) del Reino Unido. "Un mejor acuerdo con la UE significa recortar la burocracia para los negocios, reducir los costes y ayudar a mantener los precios bajos en los comercios", escribió en sus redes sociales el viernes.

El primer ministro británico comentó que abriría en los próximos 12 meses un proceso informal de 'lluvia de ideas' con la UE para repensar sus lazos bilaterales futuros tras el Brexit, consciente que este nuevo paquete de acuerdos -que entrarían en vigor en 2028- es "probablemente el límite" de lo que puede lograr antes de las próximas elecciones generales, previstas para 2029.

Por su parte, el ministro británico de Exteriores, Ed Miliband, aseguró este sábado en una entrevista con la BBC que "todas las opciones están en la mesa" en lo que respecta a los vínculos con la UE, incluida una eventual reincorporación del Reino Unido al bloque comunitario. "Analizaremos los beneficios y los costes de todas las opciones diferentes", dijo.

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Esta última es la principal incógnita. ¿Qué peaje está dispuesto a pagar el Reino Unido para enmendar las consecuencias negativas del Brexit?

Los principales medios de comunicación británicos también analizaron con cierto escepticismo los nuevos acuerdos alcanzados con la UE y el horizonte futuro de la relación entre Londres y Bruselas.

El diario 'Financial Times' aseguró que la cita del viernes -y el repentino cambio de parecer de Bruselas sobre las tasas universitarias- recordaron a Burnham "la naturaleza peligrosa de negociar con una UE que tiene la sartén por el mango".

'The Guardian', de tendencia progresista, celebró el paso dado por el mandatario laborista, pero también advirtió de que Bruselas no ofrecerá nada gratis. "Burnham debe calcular cuánto tiempo puede el país negociar los beneficios de la pertenencia a la UE sin afrontar los costes de permanecer fuera", indicó.

En su editorial, el 'The Telegraph', de corte más conservador, fue más allá. No solo afirmó que los acuerdos sellados por Burnham ponían en riesgo las "libertades" regulatorias logradas tras el Brexit, sino que tildó a la UE como un proyecto "en declive" y "un bloque implacable que protege sus intereses sin piedad".

"Imaginen lo que la UE pediría en una inevitable negociación plurianual para reincorporarse", apuntó el diario conservador.

Además de Burnham, también se desplazó a Bruselas este viernes el líder del partido populista de derechas británico Reform UK, Nigel Farage, uno de los principales impulsores del Brexit, que calificó el acuerdo de Burnham de "traición" a la voluntad del pueblo británico una década después de la celebración del referéndum que determinó la salida del Reino Unido de la UE.

"Si le preguntas a la gente: ¿Dónde crees que se deben tomar las decisiones que afectan tu vida? ¿Deben tomarse en nuestro país o en la Unión Europea? Hay una clara y sólida mayoría que quiere que las decisiones se tomen por la gente en el Reino Unido", defendió Farage en una rueda de prensa.

En cambio, una encuesta publicada esta semana por YouGov reveló que un 54 % de los británicos consideraría aceptable la celebración de un referéndum sobre la reincorporación a la UE en los próximos cinco años, frente al 33 % que lo consideraría inaceptable.

Por su parte, la líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, aseguró que el Reino Unido no sale beneficiado con el acuerdo suscrito con la UE, pues ha sido Burnham el único que ha hecho concesiones, según ella, para tratar de mejorar su popularidad política: "Es mayoritariamente una distracción de los problemas reales que enfrenta el país".