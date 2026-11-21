"El cáncer te cambia, te cambia el cuerpo, te cambia físicamente, pero hay un aspecto mucho más profundo de lo que un diagnóstico de cáncer provoca en ti", dice Catalina, de 44 años, al inicio del adelanto del documental publicado este sábado.

En 'Heal', la princesa de Gales reflexionará sobre el impacto que la enfermedad tiene en la vida de una persona, así como sobre las cosas que ayudan en el periodo de curación, mientras afronta el denominado 'Desafío de las Tres Cumbres', que consiste en escalar los picos más altos de Inglaterra, Escocia y Gales en un solo día.

"La curación es un viaje. Cómo reconectar con las cosas que una vez conociste y cómo encontrar un sentido de esperanza y alegría junto con la incertidumbre", comenta Catalina en el vídeo, donde también se la ve escuchando los testimonios de otros pacientes de cáncer, intercalado con otros planos durante su escalada o acompañada de su familia.

"No estamos hechos para afrontar los desafíos de la vida en solitario. Las cosas pueden renovarse y crecer (...) A menudo es, a través del dolor, cuando nos damos cuenta de la belleza que existe más allá", se oye decir a la princesa.

De acuerdo con un comunicado del Palacio de Kensington -residencia de los príncipes de Gales-, con este documental, Catalina confía en poder ayudar a otros a "navegar el diagnóstico, la recuperación y la vida después del cáncer" así como "transformar" el acceso a tratamientos integrales de la enfermedad.

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Por ello, todo el dinero generado por la distribución del documental, que ya tiene acuerdos de emisión internacional en Estados Unidos, Australia y Canadá, será destinado a la entidad benéfica The Royal Marsden Cancer Charity, de la cual Catalina ejerce como patrona.

En marzo de 2024 la princesa de Gales anunció su diagnóstico de cáncer -de tipología desconocida- tras someterse a una cirugía abdominal, y limitó sus apariciones públicas para someterse a un tratamiento de quimioterapia preventiva. Un año después, Catalina dijo que la enfermedad estaba "en remisión".