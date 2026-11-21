En la marcha participó una delegación de Ni Una Menos, un colectivo de familiares de víctimas de Ecuador encabezado por Elizabeth Otavalo, la madre de la abogada María Belén Bernal, victima de un caso de feminicidio que conmocionó a su país al haber sido cometido por su esposo, un instructor de la Policía, dentro de las instalaciones de la escuela policial en Quito.

La manifestación se desarrolló bajo el lema de "¡Basta de feminicidios y violencias sobre nuestros cuerpos y pueblos!", con una concentración inicial en un parque del centro histórico de Lima, desde donde recorrió de manera pacífica la avenida Abancay y el emblemático Jirón de la Unión, rumbo al Palacio de Justicia.

"No queremos más vidas arrebatadas, personas desaparecidas ni cuerpos violentados", indicó la organización feminista Manuela Ramos, una de las convocantes de la manifestación junto con otros colectivos y organizaciones como el Centro e la Mujer Peruana Flora Tristán y la #Asamblea 25N.

Esta asamblea reúne a colectivos, organizaciones de mujeres, activistas independientes y familiares de víctimas, con el objetivo de coordinar movilizaciones y acciones de protesta.

Durante su recorrido, las manifestantes lanzaron consignas y cantaron lemas para exigir "No más impunidad" ante la violencia machista en Perú.

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Además de esta manifestación en Lima, los colectivos anunciaron otras convocatorias para marchar y participar en jornadas de sensibilización en ciudades como las norteñas Trujillo y Piura, la sureña Cusco y la amazónica Madre de Dios.

En el marco del 25N, la Asociación Multisectorial de Mujeres y otras organizaciones sociales de la región sureña de Tacna, limítrofe con Chile, también han convocado a una movilización para el próximo 28 de noviembre contra la trata y explotación sexual de niñas y adolescentes.

Entre enero de 2025 y junio de 2026, la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Tacna obtuvo 66 condenas por trata de personas y delitos conexos, lo que representa más del 30 % de las 218 de estas sentencias dictadas en el país durante ese mismo periodo, lo que ha convertido a esa región en la de mayor incidencia de ese delito en Perú.

Este sábado, una delegación de lideresas indígenas de los pueblos amazónicos awajún y wampis también denunció en Lima la violencia sexual, la impunidad y el abandono estatal que sufren en Perú las niñas, niños y adolescentes de las comunidades de la provincia de Condorcanqui, fronteriza con Ecuador, donde se han reportado más de 1.000 casos de este tipo desde 2014.

Las lideresas señalaron que la situación de violencia contra los menores indígenas "no ha cesado y se sigue incrementando" y que solo en 2026 se han denunciado más de 300 nuevos casos, de los que se acusa a docentes que "han abusado y contagiado (con VIH) a sus propias estudiantes, siendo únicamente reubicados, mas no destituidos".