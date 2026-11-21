La especialista en gobernanza de la inteligencia artificial de uso militar en el Future of Life Institute, Anna Hehir, sostuvo que lo acordado permitirá que la proliferación de ese tipo de armamento continúe.

"Hay mucho en juego como para permitirnos dos años más de discusiones. Solo reglas vinculantes permitirán hacer frente a los retos", señaló horas después del cierre de una semana de discusiones en los que se vio claramente a Rusia, Estados Unidos e Israel oponerse a cualquier opción en favor de un acuerdo de cumplimiento obligatorio.

Sin embargo, otros países -si bien de forma más discreta- también mostraron en distintos momentos su preferencia por el lanzamiento de negociaciones de un acuerdo que no sea necesariamente vinculante y "que se alineara más con los deseos de sus aliados", comentó la responsable de políticas en la organización Stop Killer Robots, Elizabeth Minor.

Mencionó en ese grupo a países como Francia, Alemania, Reino Unido, Japón o Corea del Sur.

Por su parte, la directora de Lex International, un fondo filantrópico que trabaja en favor del derecho internacional, Beatrice Fihn, comentó que fue frustrante ver durante las sesiones cómo una parte de los países permitían que Rusia y Estados Unidos "utilizaran diferentes estrategias para bloquear" un compromiso ambicioso.

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Recordó que las armas autónomas son una realidad y que se están desplegando en varios terrenos de conflictos, como en Ucrania, Sudán, Gaza, Irán y el Líbano, y que ritmo del desarrollo tecnológico hará que su presencia aumente.

Fihn dijo que para ella es "improbable que se consiga un resultado decente" en el plazo de dos años que se han dado los Estados y que más bien servirá para que "las armas autónomas se conviertan en algo normal".

El funcionamiento de las armas autónomas letales se basa en algoritmos e inteligencia artificial, y aunque los drones son el dispositivo más conocido (con la salvedad de que no todos son armas autónomas) también existen bajo la forma de tanques, submarinos y sistemas de defensa aérea o antimisiles, entre otros.

"En realidad esto es una cuestión de voluntad política y de escuchar la voluntad de la gente que no quiere este tipo de armamento", concluyó Fihn.