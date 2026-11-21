"En aguas neutrales del golfo de Finlandia, a tres millas náuticas de la frontera de la Federación rusa, tuvo lugar un ataque de dos drones contra un buque de carga que se dirigia a la ciudad de Kaliningrado", escribió en su cuenta de MAX, la red de mensajería rusa.

Indicó que en estos momentos se lleva a cabo la evacuación de la tripulación del navío y se puntualizan los daños a la embarcación.

Drozdenko informó que durante la pasada noche Ucrania lanzó un ataque masivo con 80 drones contra la región de Leningrado.

Según el Ministerio de Defensa ruso, las defensas antiaéreas derribaron un total del 275 drones de largo alcance sobre once regiones rusas, la anexionada península de Crimea y el mar Negro.