Alemania, Países Bajos, Suecia y Dinamarca encabezaron hoy las reacciones al anuncio de Costa, comenzando por el canciller alemán, Friedrich Merz, quien reconoció como "un primer paso" el nuevo marco de negociación, pero valoró que "su cuantía global sigue siendo demasiado elevada".

"A primera vista, el presupuesto global sigue siendo demasiado elevado y las reducciones propuestas parecen desequilibradas", dijo por su parte el ministro danés de Finanzas, Peter Hummelgaard, quien añadió que no se pueden "afrontar los retos del futuro con un presupuesto del pasado".

En la misma línea, la ministra sueca de Asuntos Europeos, Jessica Rosencrantz, dijo en un mensaje en redes sociales que la propuesta de Costa "es un paso en la dirección correcta, pero aún estamos muy lejos de alcanzar un compromiso" ya que "el presupuesto sigue siendo demasiado elevado y, según la propuesta de hoy, la contribución de Suecia aumentaría en exceso".

"La UE tiene que tomar decisiones difíciles sobre sus prioridades, igual que hacemos todos en nuestros países. Suecia quiere un presupuesto centrado en la competitividad y la seguridad de Europa", señaló.

Finalmente, el ministro de Finanzas de Paises Bajos, Eelco Heinen, lo calificó como una "elección sencilla: o se reduce el presupuesto de la UE, o tiene que aumentar nuestra compensación nacional".

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El grupo de países frugales ya había pedido un recorte de miles de millones de euros en la propuesta inicial presentada por la CE.

Por ello, la nueva versión de las cuentas de Costa ha establecido el presupuesto común en 1,58 billones de euros, frente a las cuentas de la Comisión, que se situaban en 1,76 billones.

El presidente del Consejo optó por más recortes en todas las partidas, incluidos cerca de 30.000 millones en la dotación de los nuevos planes nacionales - ue absorben las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) y de la Política de Cohesión- así como más de 60.000 millones del Fondo Europeo de Competitividad y 40.000 millones en política exterior.

Por otro lado, países como Polonia -que forma parte, junto a España y otros países de la UE, del grupo 'Amigos de la Cohesión'- pidieron asegurar "una dotación adecuada" para fondos agrícolas y de cohesión territorial.

"La propuesta no resuelve nuestras otras objeciones. En términos relativos, el presupuesto de la UE es menor que el actual, los recortes simbólicos afectan a la política de cohesión y los recursos propios basados en el ETS (comercio de derechos de emisión de carbono) deberían, sencillamente, eliminarse", dijo el viceministro de Asuntos Exteriores polaco, Ignacy Niemczycki.

Para salvar el incremento del presupuesto de la UE sin aumentar en exceso las contribuciones nacionales, Costa propuso un paquete de medidas para generar nuevas fuentes de ingreso comunes, entre las cuales incluyó el régimen de comercio de derechos de emisión de carbono (conocido como ETS, por sus siglas en inglés), así como un impuesto a las grandes tecnológicas del 3 % de su facturación.

Por su parte, el negociador jefe del presupuesto comunitario en el Parlamento Europeo, el popular rumano Siegfried Mureșan, dijo hoy que la propuesta de Costa es "inaceptable" porque "los recortes propuestos suponen un paso atrás en las negociaciones".

Asimismo, pidió a los líderes europeos "cambiar de rumbo" para poder llegar también a una posición común entre ambas instituciones.