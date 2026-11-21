"El encuentro se centró en fortalecer la profunda relación estratégica entre Somalia y Turquía, consolidar aún más la cooperación en los ámbitos de defensa y seguridad y acelerar los esfuerzos conjuntos para combatir el terrorismo internacional", señaló a través de la red social X Villa Somalia (palacio presidencial).
La visita se produjo tras la reunión el pasado día 7 entre el embajador turco en Somalia, Ferhat Alkan, con el asesor de Seguridad Nacional del presidente somalí, Awes Hagi Yusuf Ahmed.
Mohamud y Bayraktaroğlu pusieron además este sábado la primera piedra de una nueva sede en Mogadiscio para la Marina somalí, una iniciativa que se enmarca en el pacto de cooperación económica y de defensa firmado por Turquía y Somalia en 2024.
Ese acuerdo permitió a Ankara desplegar sus fuerzas navales para defender las aguas somalíes durante diez años y recibir el 30 % de los ingresos de la zona económica marina del país africano, mientras se comprometió a la reconstrucción y equipamiento de la Armada somalí.
Turquía mantiene desde 2017 en Mogadiscio la misión militar TURKSOM (la base militar turca más grande en el extranjero), dedicada a formar a las fuerzas de seguridad somalíes y fortalecer sus capacidades para combatir a grupos yihadistas.
Estos movimientos se producen cuando Somalia busca asumir progresivamente mayores responsabilidades de seguridad frente al grupo yihadista Al Shabab, mientras países que aportan tropas a la misión de paz de la Unión Africana (UA) en el país han comenzado a retirar fuerzas de su territorio.
Así, Uganda, que mantiene unos 4.500 soldados en Somalia bajo la Misión de Apoyo y Estabilización de la Unión Africana en Somalia (AUSSOM) y cerca de 2.000 desplegados mediante acuerdos bilaterales, comenzó el pasado día 2 a retirar estos últimos efectivos.
El Ejército ugandés prevé sacar gradualmente la totalidad de sus fuerzas en Somalia antes de finales de 2027, poniendo fin a casi veinte años de presencia militar en el país.
La AUSSOM tiene entre sus objetivos apoyar a las fuerzas somalíes en la lucha contra Al Shabab y facilitar el traspaso progresivo de responsabilidades de seguridad al Gobierno somalí.
Somalia combate desde hace años una insurgencia liderada por Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red Al Qaeda y que controla zonas rurales del centro y el sur del país, además de perpetrar ataques en países vecinos como Kenia y Etiopía.