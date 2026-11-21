Según un programa publicado por las autoridades alemanas y que recogen este sábado medios locales kenianos, "el objetivo de la visita es rendir homenaje a estos tres países africanos y seguir profundizando en la estrecha colaboración con ellos".

Steinmeier, que viajará acompañado de una delegación de negocios, partirá este domingo hacia Abiyán, capital económica de Costa de Marfil, y el lunes empezará su agenda oficial con una reunión con su homólogo de ese país, Alassane Ouattara, en el Palacio Presidencial.

Asimismo, visitará una escuela de formación profesional, una galería de arte y también la Academia Internacional de Lucha contra Terrorismo (AILCT, francés), impulsada por los gobiernos marfileño y francés y situada cerca de Abiyán.

El martes, tras haber volado el día anterior a Accra, mantendrá una reunión con el presidente ghanés, John Dramani Mahama, y ofrecerá un discurso en el 6º Foro de Negocios Alemania-Ghana, además de visitar un centro logístico del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas.

El miércoles, ya en Kenia, visitará varias empresas y organizaciones, incluyendo, por ejemplo, un centro médico móvil operado por la plataforma digital de salud Zuri Health, antes de reunirse en la State House (sede de la Presidencia) de Nairobi con su homólogo keniano, William Ruto.

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El jueves, último día de su gira, visitará el lago Naivasha, a unos 90 kilómetros al norte de Nairobi, y la reserva natural de la isla de Crescent, además de reunirse con representantes de la sociedad civil.

Steinmeier ha realizado varias visitas a países africanos en años recientes: a Senegal en febrero de 2022; a Tanzania y Zambia entre octubre y noviembre de 2023; a Egipto en septiembre de 2024; a Nigeria, Sudáfrica y Lesoto en diciembre de ese mismo año; y a Ghana, Angola y, de nuevo, Egipto, en noviembre de 2025.