"Se sospecha que un helicóptero ruso ha violado hoy el espacio aéreo de Finlandia. La presunta violación del espacio aéreo podría estar relacionada con las operaciones de rescate o seguimiento del buque de carga dañado en el golfo de Finlandia", señaló en su cuenta de X el titular de Defensa finlandés.

"Las Fuerzas de Defensa y la Guardia Fronteriza están manejando la situación en colaboración con otras autoridades", agregó Häkkänen.

Dos drones ucranianos atacaron este sábado un carguero ruso en aguas del golfo de Finlandia que se dirigía al enclave ruso en el Báltico de Kaliningrado, según informó este sábado el gobernador de la región rusa de Leningrado, Alexandr Drozdenko.

"En aguas neutrales del golfo de Finlandia, a tres millas náuticas de la frontera de la Federación rusa, tuvo lugar un ataque de dos drones contra un buque de carga que se dirigía a la ciudad de Kaliningrado", escribió Drozdenko en su cuenta de MAX, la red de mensajería rusa.

El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, indicó en su cuenta de X que "las autoridades finlandesas están tratando la situación", marcada por un incendio en el barco cuyo "humo se extiende hacia nuestras áreas cercanas".

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"Ucrania tiene derecho a defenderse contra el agresor", señaló sobre el ataque el primer ministro finlandés, al aludir a Rusia.

Previamente, las Fuerzas Armadas finlandesas, que habían suspendido temporalmente el tráfico aéreo y marítimo en el golfo de Finlandia por precaución, informaron del ataque a los aliados del país nórdico.