"Steven Powles KC, el abogado británico que representa a la ex primera ministra bangladesí Sheikh Hasina, ha vuelto a escribir a la Embajada de Bangladés en Nueva Delhi", publicó en la red social X Wazed, residente en Estados Unidos.

En el mensaje adjuntó una carta enviada por correo electrónico el pasado 19 de noviembre por Powles, del despacho londinense Matrix Chambers, a la embajadora en funciones de Bangladés en la India, Preeti Rahman, en la que solicita una respuesta "urgente" sobre la expedición de ambos documentos.

En la misiva, el letrado señala que, según informaciones de prensa, la misión diplomática recibió la solicitud original del 9 de noviembre pero requería confirmación de que actuaba en nombre de Hasina, por lo que adjunta "una autorización firmada" por la exmandataria.

El Gobierno bangladesí rechazó el pasado 9 de noviembre conceder el pasaporte a Hasina, a quien el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Humaiun Kobir, calificó de terrorista y prófuga, y exigió a Nueva Delhi su extradición para ejecutar la pena de muerte a la que fue condenada en ausencia en noviembre de 2025 por crímenes contra la humanidad.

No obstante, el ministro del Interior bangladesí, Salahuddin Ahmed, indicó ese mismo día que el Ejecutivo todavía examinaba la autenticidad y validez jurídica de la solicitud, después de que la misión diplomática en Nueva Delhi señalara la falta de pruebas sobre la autorización de la exmandataria.

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Hasina huyó a la India el 5 de agosto de 2024, tras un levantamiento popular que puso fin a sus 15 años en el poder y cuya represión dejó hasta 1.400 muertos, según Naciones Unidas.

Un tribunal bangladesí la condenó a muerte en ausencia en noviembre de 2025 por crímenes contra la humanidad relacionados con aquella represión.

La ex primera ministra, que rechaza la condena por considerarla una persecución política, necesita estos documentos para hacer efectivo su anunciado regreso a Bangladés en diciembre para afrontar el proceso judicial, pese al riesgo de ser detenida y ejecutada.

Su permanencia en la India continúa siendo un punto de fricción entre Nueva Delhi y Daca, gobernada desde febrero por el primer ministro Tarique Rahman, mientras las autoridades bangladesíes mantienen sus solicitudes de extradición sin que la India haya accedido a entregarla.