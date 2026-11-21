El ente informó en un comunicado de tres casos de manipulación bursátil, así como de otros siete relacionados con incumplimiento de obligaciones de divulgación de información y presentación de informes financieros, de los requisitos relativos a transacciones significativas y de obligaciones de transferencia de acciones.

Las prácticas detectadas buscaban alterar la percepción del mercado sobre la actividad de determinadas acciones mediante operaciones que no reflejaban una interacción genuina entre compradores y vendedores.

Las sanciones incluyen órdenes de devolución de 23.770 millones de rupias (1,3 millones de dólares) en ganancias obtenidas ilícitamente en los tres casos de manipulación bursátil y multas por valor de 3.710 millones de rupias (203.000 dólares).

Además, la OJK ha prohibido a varios implicados operar en los mercados de capitales, derivados financieros y carbono durante períodos de entre tres y diez años, y ha ordenado el cierre de 16 cuentas de valores.

Las sanciones se conocen en medio de la crisis de confianza que atraviesa el sector financiero de Indonesia, la principal economía del Sudeste Asiático, después fuertes caídas bursátiles y en plena depreciación de la rupia.

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En octubre, el proveedor global de índices bursátiles MSCI aseguró que estudia reclasificar a la baja a Indonesia de mercado emergente a mercado independiente debido a dudas sobre la transparencia de su sector financiero, anuncio que provocó un hundimiento superior al 10 % del principal índice de la Bolsa de Yakarta, el JCI, en la mayor caída desde 1998, según analistas.

De materializarse la medida, las acciones de Indonesia dejarían de formar parte de los índices elaborados por la firma, utilizados como referencia por numerosos fondos de inversión.

Asimismo, la rupia indonesia acumula una depreciación cercana al 8 % respecto al cierre de 2025, recogió en septiembre la agencia de noticias local Antara.

Indonesia era considerada hasta hace poco una de las grandes promesas emergentes, candidata a convertirse en la cuarta economía mundial para 2050, pero la incertidumbre sobre su futuro económico se exacerba en parte por el intervencionismo y la deriva autoritaria -según sus críticos- del presidente Prabowo Subianto, a quien acusan de haber llevado al país a una situación de crisis no vista desde la caída en 1998 del dictador Suharto, de quien es yerno.

Pese a todo, el archipiélago aceleró creció un 5,47 % interanual en el tercer trimestre de 2026, por encima de las previsiones y del 5,29 % registrado en el trimestre anterior.