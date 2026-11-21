El Hospital Shifa de la ciudad de Gaza (norte) recibió los cuerpos de dos hombres de 34 años y otro de 51 después de que un dron del Ejército de Israel bombardeara con dos misiles una furgoneta en el barrio de Tel al Hawa que, según medios y hospitales palestinos, transportaba comida para desplazados.

Consultado por EFE, un portavoz de las fuerzas armadas israelíes aseguraron haber atacado a "operativos militares" en la zona.

Poco después, un cuarto palestino murió en el área del campamento de refugiados de Halawa en Yabalia (norte) por disparos de las tropas israelíes apostadas al otro lado de la línea amarilla, la demarcación a la que se retiraron al comenzar el alto el fuego y tras la que se extiende un perímetro bajo dominio militar israelí.

Su cuerpo también fue trasladado al Hospital Shifa, donde fue identificado como un joven de 23 años.

El Ejército israelí aún no se ha pronunciado al respecto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los ataques siguen a una jornada de viernes en la que Israel mató a otras seis personas en Gaza, pese al alto el fuego en vigor desde octubre de 2025, un periodo en el que el Ejército de Israel ha matado a más de 1.670 personas en tiroteos, oleadas de bombardeos y ataques selectivos.

Aunque las fuerzas armadas israelíes alegan perseguir "amenazas inminentes" contra sus tropas, estos ataques se cobran habitualmente la vida de civiles.

Un portavoz castrense dijo a EFE que Israel también califica como una amenaza inminente a presuntos operativos de las milicias que "preparan" ataques contra las tropas aunque estos no se vayan a producir de forma inmediata.

Según publicó el viernes el diario Haaretz, representantes de la Junta de Paz (el órgano auspiciado por la Administración estadounidense de Donald Trump para supervisar la tregua) aseguran que su mecanismo para supervisar las violaciones del alto el fuego está fallando.

Un representante de la Junta de Paz dijo a Haaretz que Israel y el organismo supervisor difieren sobre lo que constituye una amenaza "inmediata".

"Israel sigue bombardeando objetivos que considera apropiados sin notificar a las partes", dijo la fuente al diario israelí.