Tras una agitada plenaria de anoche interrumpida por un activista anticombustibles fósiles, las delegaciones siguieron hoy las negociaciones tras sobrepasar -como ha ocurrido en varias cumbres climáticas- el plazo oficial para alcanzar un pacto, fijado el viernes. La discusión y aprobación de un eventual texto final podría alargarse hasta la madrugada. También es posible que la ronda negociadora termine sin un consenso.

El hermetismo de las negociaciones, con contadas intervenciones públicas de responsables políticos y sesiones a puerta cerrada, dio lugar a inesperadas escenas, como la tromba de periodistas que persiguió corriendo al comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra, para arrancarle una declaración sobre cómo iban las conversaciones. En vano.

Una de las principales discrepancias del proceso radica en la mención específica en el documento final hacia un abandono de los hidrocarburos (una promesa ya pactada hace tres años en la COP28 de Dubai), que demandan tanto el club europeo como los microestados del Pacífico y ciertas naciones latinoamericanas (entre ellas, Panamá y Guatemala).

Otra desavenencia, más específica de buena parte del Sur Global, es un aumento de la financiación para la adaptación al cambio climático de los países ricos hacia los que están vías de desarrollo.

Este se trata de un punto de fricción para la UE, que, ante la ausencia de EE.UU., carga con la mayor parte de responsabilidad económica mientras muchos de sus miembros sufren crisis fiscales, pero también para los petroestados, a los que se quiere hacer pasar por caja por su cuota contaminadora.

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Por último, también dividen las promesas para reforzar el uso del incipiente tecnología captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS, por sus siglas en inglés) incluidas en el último borrador.

Esta es una línea roja de la UE, que no quiere promover el CCUS por considerarlo ineficiente y caro. Este mecanismo es una demanda encabezada por Arabia Saudí.

"Vemos posturas que, quizás aferrándose a una expresión en particular, llevan el asunto hacia un punto muerto (...) Sigo invitando a todos los países a la responsabilidad a estas alturas", declaró a los medios el presidente de la COP31, el ministro de Medio Ambiente turco Murat Kurum, sin citar a qué países se refería.

"Aquí no salen decisiones por imposición. Al fin y al cabo, 196 países tienen que actuar juntos y tomar decisiones juntos", ahondó.

Durante la maratoniana jornada negociadora, un represente de Tuvalu, pequeño país insular del Pacífico amenazado por el aumento del nivel del mar debido al calentamiento global, dio una declaración pública para decir que las negociaciones siguen "empantanadas".

"Mientras las negociaciones en el marco de la Convención sobre el Cambio Climático siguen empantanadas, nosotros creamos inspiración y soluciones en su lugar, incluso dentro y fuera de los espacios de la COP, generando acción climática", declaró a los medios el ministro de Cambio Climático y Medio Ambiente de Tuvalu, Maina Talia, en alusión al bloqueo del proceso multilateral de la ONU y en medio de los retrasos de la COP31.