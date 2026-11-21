"Si Meta quiere hacer negocios en la India debe respetar la Constitución india, no rendirse ante órdenes arbitrarias del Gobierno del BJP. Ninguna corporación puede decidir qué indio tiene derecho a hablar", afirmó la organización en un comunicado difundido en la red social X, en referencia al partido gobernante del primer ministro, Narendra Modi.

Según relató la formación en la misma plataforma, el detonante de la movilización fue la suspensión el pasado jueves de las cuentas de Instagram del presidente y del responsable nacional del IYC, una medida que atribuyeron a instrucciones del BJP.

En respuesta, activistas de la oposición se concentraron el viernes con pancartas en las sedes de Meta en las ciudades de Hyderabad, Bombay y Gurgaon, protestas de las que difundieron vídeos en su cuenta de X. De acuerdo con su versión, ambos perfiles fueron restablecidos quince minutos después de las concentraciones.

En su ultimátum, el IYC exige a Meta revelar cuántas cuentas indias han sido retenidas por orden del Gobierno en los últimos seis meses, cuántas siguen bloqueadas y restablecer todos los perfiles afectados. Asimismo, pidió explicaciones sobre el supuesto bloqueo automático de publicaciones que mencionan al líder opositor Rahul Gandhi o critican a Modi y a su partido.

La organización, que aseguró ofrecer asistencia legal a periodistas independientes y creadores a través de su campaña 'Digital Azaadi' (Libertad Digital), advirtió de que "la batalla se librará en los tribunales y en las calles".

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La denuncia se produce pocos días después de que Meta anunciara esta semana cambios en los sistemas de recomendación de Instagram en la India para reducir la exposición a contenidos violentos o sexualmente sugerentes, tras una advertencia enviada en octubre por el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información indio para revisar sus algoritmos.

Aunque organizaciones como Internet Freedom Foundation alertaron entonces de que las directrices gubernamentales podían facilitar restricciones a la expresión política sin órdenes formales de retirada, Meta no ha vinculado directamente los cambios anunciados con las exigencias del Ejecutivo y los atribuyó a las preferencias expresadas por sus usuarios.