"Tras casi diez años de negociaciones, lo hemos conseguido. Se trata de uno de los acuerdos más ambiciosos que la UE ha firmado en Asia. Conecta a nuestra Unión, de 450 millones de personas con la mayor economía del sudeste asiático, el cuarto país más poblado del mundo", manifestó la jefa del Ejecutivo europeo en declaraciones a la prensa antes de la firma.

Lo hizo también junto al ministro indonesio de Coordinación de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto, el ministro indonesio de Comercio, Budi Santoso, y el viceministro indonesio de Inversiones e Industria Transformadora, Todotua Pasaribu.

El pacto, que incluye además un acuerdo de protección de inversiones, prevé eliminar los derechos de importación en el 98,5 % de las líneas arancelarias y se aplicará de forma provisional a partir de 2027 a la espera de su entrada en vigor.

Sefcovic y el ministro indonesio de Asuntos Económicos cerraron el acuerdo a finales de septiembre de 2025, tras cerca de una década de negociaciones.

Los acuerdos eliminarán los aranceles de casi todos los bienes comercializados entre ambas partes y ahorrarán a las empresas europeas unos 600 millones de euros anuales en derechos de aduana. Por otro lado, Indonesia suprimirá el 96 % de sus aranceles en un plazo de cinco años, incluidos los de hasta el 50 % que aplica hoy a los automóviles europeos.

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En el sector agroalimentario, que exporta a Indonesia cerca de 1.000 millones de euros al año, el pacto protege 221 indicaciones geográficas y deja fuera de la liberalización productos sensibles de la UE como el arroz, el azúcar y el etanol.

Ambos se presentarán seguidamente al Parlamento Europeo para su consentimiento, antes de que el Consejo decida sobre su conclusión y plena entrada en vigor.

Finalmente, Von der Leyen agradeció al presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, por "su liderazgo" y afirmó que se verán en Bruselas el próximo 11 de diciembre antes de viajar ambos a la cumbre del G20 en Miami.

Indonesia es la economía más grande del Sudeste Asiático y un importante socio de la UE en el Indo-Pacífico.

El comercio bilateral de bienes y servicios entre la UE e Indonesia ascendió a 28.900 millones en 2025 y 9.300 millones en 2024, según cifras del Consejo.