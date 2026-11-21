El 475.º Regimiento de Asalto 'CODE 9.2' de Ucrania ha utilizado drones StarGate en siete misiones de evacuación aérea desde finales de octubre para rescatar a soldados gravemente heridos que, de otro modo, podrían haber fallecido o quedado atrapados durante meses en la denominada "zona de la muerte".

"Estoy muy agradecido a todos los que lo han hecho posible y estoy seguro de que salvará muchas vidas", declaró a EFE Artem Litvin, de 25 años, el soldado de la 129.ª brigada al que se salvó la vida en la primera misión de rescate, desde un hospital de la ciudad occidental de Leópolis, donde se encuentra actualmente en tratamiento.

Litvin llevaba cinco días en una misión cerca de la frontera rusa, en la región de Járkov, cuando una explosión repentina lo lanzó por los aires y le arrancó un pie.

A pesar de sufrir una conmoción cerebral grave, Litvin se colocó dos torniquetes para detener la hemorragia y ayudó a su compañero, Siava, cuyas heridas, aún más graves, le costaron la vida tras 48 horas.

Durante los ocho días siguientes, Litvin recibió agua y comida mediante drones aéreos enviados por su brigada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Varios drones kamikaze rusos estuvieron a punto de alcanzarle. Se fue debilitando cada vez más y no podía dormir, ya que sentía enjambres de gusanos trepando por su cuerpo, según cuenta.

Cuatro robots terrestres enviados para rescatarlo no lograron recorrer ni siquiera la mitad de la distancia debido a la dificultad del terreno, las minas y los drones enemigos.

Un grupo de soldados que caminó durante días sólo logró acercarse a once kilómetros de su ubicación.

La ayuda llegó finalmente en forma de StarGate, el primer dron desarrollado específicamente a petición del regimiento 'CODE 9.2.' para evacuaciones aéreas por SkyFall, una empresa ucraniana conocida por sus sistemas aéreos no tripulados, bombarderos pesados e interceptores.

Diseñado para volar a una velocidad de hasta 105 kilómetros por hora y transportar hasta 150 kilos de peso, a Litvin le pareció algo parecido a una gran caja impulsada por seis hélices.

Cuando aterrizó cerca de Litvin a las tres de la madrugada, el soldado se metió inmediatamente en su interior, cerró la tapa y se encendió un cigarrillo, observando a través de la ventanilla cómo el dron lo elevaba en el aire.

Unos 15 minutos más tarde, el dron aterrizó y Litvin oyó gritos en ucraniano: "¡Amigos!".

Lo trasladaron a un hospital de campaña y, posteriormente, a Járkov, donde finalmente se reunió con su familia y comenzó el tratamiento.

"El vuelo transcurrió sin problemas. Es mucho más cómodo que un viaje en un lento robot terrestre en el que se nota cada bache del camino", recordó Litvin.

"Esto es lo más importante que he hecho nunca en el ejército", afirmó un operador de las Fuerzas Armadas ucranianas conocido por el indicativo 'KVN', que guió el dron desde una distancia de unos 30 kilómetros.

La evacuación de Litvin fue la primera llevada a cabo por el regimiento 'CODE 9.2' y requirió una semana de preparación.

La unidad utilizó varios drones de vigilancia y de asalto para distraer y atacar a las tropas enemigas de la zona.

"Todos contuvimos la respiración cuando vimos a Litvin arrastrarse hacia el dron antes del despegue", dijo 'KVN', que controlaba el dron con una palanca de mando frente a un monitor.

Ahora, misiones de este tipo tardan unas 12 horas en organizarse.

Desarrollado a lo largo de un año, el StarGate tiene como objetivo reducir el elevado número de bajas provocadas por la imposibilidad de evacuar rápidamente a los soldados heridos de las zonas más peligrosas, según el comandante de la unidad, Oleksandr Nastenko.

Equipado con el sistema de navegación OPIR, basado en inteligencia artificial y desarrollado por la propia empresa, el dron puede completar su misión incluso si se pierde el contacto con el operador, explicó a EFE el portavoz de SkyFall.

También se está probando un lanzaredes integrado, diseñado para interceptar drones enemigos.

La empresa tiene previsto aumentar la producción a mil drones StarGate al mes para finales de 2026 y ayudar al ejército a convertir estas evacuaciones en una "práctica habitual" a lo largo de los 1.200 kilómetros de línea del frente.