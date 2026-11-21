"Vamos a dirigir el país de la forma como queremos. No es el sistema financiero el que me va a decirnos cómo dirigir el país", afirmó el líder progresista en una transmisión al vivo en las redes sociales al referirse a las críticas del mercado a su política fiscal.

Lula, reelegido en octubre para su cuarto mandato no consecutivo, cuestionó la reacción negativa del mercado a las primeras medidas de ajuste fiscal que presentó a consideración del Congreso desde su reelección y que ya fueron aprobadas por el Senado.

Los operadores del mercado consideraron las medidas insuficientes para resolver el grave déficit fiscal del país y la elevada deuda pública, lo que se reflejó en una fuerte caída en la bolsa de Sao Paulo en la última semana y en la subida de la cotización del dólar a su mayor nivel en más de un año.

El presidente afirmó que el mercado está preocupado con sus ganancias y no con la situación de la población pobre, y por eso quiere imponer un ajuste fiscal a su gusto.

"En ninguna hipótesis voy a cortar el dinero dirigido a los pobres para arreglar el presupuesto. Eso no significa que no quiera una política fiscal seria. Fui el presidente que más consiguió superávists fiscales primarios para el país y no aceptaré que el mercado cuestione al Gobierno como si estuviese preocupado con los pobres", dijo.

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El gobernante afirmó que las especulaciones en el mercado afectan a la población, pero alertó que "Brasil es más importante que cualquier banco".

Lula insistió en que respetará las promesas que hizo durante la campaña electoral, muchas de las cuales implican en aumento de gastos para programas sociales, y reiteró que no aprobará recorte de gastos en educación, salud o salario mínimo.

Agregó que el mercado reaccionó con gritos a las medidas que presentó a consideración del Congreso pese a que su intención no fue presentar una reforma fiscal sino un ajuste para garantizar que el Gobierno alcanzará un superávit el próximo año.

"No hubo ninguna reforma. Fue un ajuste para que podamos tener control sobre el presupuesto del próximo año. Si no tenemos control del presupuesto, no podremos gobernar", afirmó el líder progresista, que asumirá su cuarto mandato en enero próximo.

Lula se dijo igualmente "triste" porque sus "compañeros de la izquierda" también criticaron las medidas pese a que ninguna implica recorte de gastos para programas sociales.

Afirmó que el ajuste tan solo limita parte de los beneficios fiscales que se conceden a las grandes empresas para poder aumentar la recaudación tributaria.

"El proyecto prevé un corte lineal de las renuncias fiscales y no afecta a pequeñas empresas, porque hay empresas que no pagan impuestos. Por eso los empresarios son contrarios. Lo que me extraña es que los compañeros de izquierda no le den valor a eso", dijo.

El anuncio del ajuste provocó una ruptura entre los partidos de izquierda, algunos de los cuales acusaron a Lula de promover un "fraude electoral" por supuestamente preparar recortes en los programas sociales con que se comprometió en la campaña.

"Nunca le diría mentiras a la población. Soy consciente de todas las promesas que hice en la campaña", afirmó.