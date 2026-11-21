"Hubo un cierto pavor en todo el mundo porque si perdiésemos las elecciones sería una derrota simbólica en el país mas importante de América Latina, que perdería el régimen democrático", afirmó el líder progresista en una transmisión al vivo en redes sociales.

Lula fue reelegido el 25 de octubre para su cuarto mandato no consecutivo tras haber obtenido en la segunda vuelta el 51,79 % de los votos válidos, frente al 48,21 % que recibió su rival, el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro.

La victoria representó una remontada inédita ya que, desde que Brasil recuperó su democracia en 1985, ningún candidato derrotado en la primera vuelta consiguió la victoria en la segunda.

En la primera vuelta de las presidenciales brasileñas, el 4 de octubre, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro venció con el 47,03 % de los votos válidos contra el 45,16 % del líder progresista.

Lula se refirió al supuesto alivio mundial por su victoria al ser interrogado sobre la efusiva reacción en varios países a su reelección y a una campaña que viene siendo considerada como referencia en el mundo en la lucha contra el avance de la extrema derecha.

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"Brasil es un país que ganó mucho respeto en el mundo. El pueblo brasileño no tiene noción de la expectativa que había en torno a nuestras elecciones presidenciales y del seguimiento que nos hizo todo el mundo", afirmó.

En ese sentido, aseguró que la reacción a su derrota en la primera vuelta fue de miedo y de pavor en varios países democráticos.

"Todo el mundo estaba inquieto. Los BRICS (el foro de las economías emergentes liderado por Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica) estaban inquietos; el G20 (mayores economías del mundo) estaba inquieto y el G7 (los países más desarrollados) estaba inquieto", dijo.

Lula atribuyo la remontada a la movilización de parte de los electores, principalmente los más jóvenes, las mujeres y los de mayor edad, para evitar el regreso de la extrema derecha en Brasil tras el cuestionado Gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022), que cumple una condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

En ese sentido afirmó que el próximo viernes viajará a Río de Janeiro para reunirse con los estudiantes de la Universidad Federal Fluminense (UFF), que fueron los primeros en movilizarse y en lanzar una campaña de apoyo a Lula tras su derrota en la primera vuelta.

"Quiero ir a la UFF para agradecer el coraje y la osadía de los estudiantes que iniciaron la campaña para la remontada en la segunda vuelta", afirmó.