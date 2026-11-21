La explosión ocurrió el viernes en el distrito de Bakwa después de que los alumnos encontraran la munición sin detonar, detalló a EFE el portavoz del Mando Policial de Farah, el mulá Nasim Badri.

"Lamentablemente, un remanente sin explotar de guerras pasadas mató a cuatro estudiantes de una madraza e hirió a otros dos en el distrito de Bakwa", precisó el funcionario.

Badri señaló que los heridos fueron trasladados a un hospital, pero no ofreció más detalles sobre su estado.

Hace apenas una semana, se produjeron otras dos explosiones separadas de remanentes de guerra en la provincia de Ghazni (sureste), en las que murieron un niño y una mujer, mientras que otro menor resultó herido.

Afganistán tiene la tercera tasa más alta de víctimas del mundo por este tipo de dispositivos, según la ONU, por detrás de Birmania (Myanmar) y Siria.

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Solo en 2025, 92 personas murieron y 375 resultaron heridas en incidentes relacionados con restos explosivos de guerra en este país, indicó el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), entre los que 309 de 467 fueron niños.

El Servicio de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas (UNMAS) y organizaciones especializadas como The HALO Trust trabajan junto a equipos locales para detonar controladamente los restos, a pesar de tener un programa que definen en su último informe como "severamente reducido".