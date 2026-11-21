"Nuestra Policía Nacional, en coordinación con Perú y Estados Unidos, capturó en un resort de Tonsupa a Jolín Bazán Valderrama, uno de los más buscados de Perú", escribió el gobernante en su cuenta de X.

El sujeto, que está "condenado a cadena perpetua por secuestro y asesinato, seguía dirigiendo La Nueva Jauría desde Ecuador. Así operaba el Fito peruano", añadió en referencia a José Adolfo Macías Villamar, un narcotraficante ecuatoriano conocido por ser el líder de Los Choneros, una de las bandas criminales más poderosas y violentas de Ecuador, y que fue extraditado a Estados Unidos en julio de 2025.

Sobre Bazán Valderrana, Noboa añadió: "Ya está en manos de la justicia peruana. Ecuador no será refugio del crimen organizado".

Detenido en la localidad turística de Tonsupa, mediante una operación ejecutada por la Policía de Ecuador en coordinación con el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos y la Policía de Perú, Jolín Bazán Valderrama, fue entregado el viernes a las autoridades de su país en el principal paso fronterizo terrestre entre ambas naciones.

La entrega de este cabecilla criminal, uno de los delincuentes más buscados por Perú al tener vigente una condena de cadena perpetua, se realizó en las instalaciones migratorias de la región peruana de Tumbes, fronteriza con la provincia ecuatoriana de El Oro.

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A Bazán Valderrama se le señala como cabecilla de La Nueva Jauría, que es una banda rival de Los Pulpos por el control de actividades ilícitas como la minería ilegal, el sicariato, extorsiones y secuestro en Trujillo, en la costa norte del país.