La parlamentaria Marleny Arminta, del opositor partido de centroizquierda Ahora Nación, presentó la moción que, de ser aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados, llevará al ministro de Relaciones Exteriores a comparecer ante el hemiciclo para que dé explicaciones a un pliego de 48 preguntas.

La iniciativa busca que el canciller responda por la organización de la visita papal y las contrataciones ejecutadas para la misa, donde fueron un millón de personas, y para la que se destinaron 11 millones de soles (3,2 millones de dólares).

La moción tiene 21 firmas de congresistas de Ahora Nación, del partido izquierdista Juntos por el Perú y el de centro Obras, y otros legisladores de partidos de derecha también han cuestionado a Espá.

Según apunta el documento, el recurso parlamentario tiene por objetivo "esclarecer las decisiones de planificación, financiamiento, contratación, supervisión y respuesta institucional relacionadas con la visita del papa León XIV al Perú".

También incluye preguntas sobre el origen de los fallos técnicos reconocidos por la Cancillería en un comunicado posterior al evento y sobre los controles previos ejecutados para verificar que los equipos audiovisuales y el sistema eléctrico funcionaran correctamente antes del inicio de la misa del 16 de noviembre.

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Horas después de la eucaristía y tras las quejas de asistentes, la Cancillería anunció que había iniciado una investigación técnica para buscar esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades y penalidades correspondientes conforme a lo establecido en los respectivos contratos de las empresas proveedoras.

La Cancillería lamentó "los inconvenientes técnicos producidos en algunos sectores" de la base aérea Las Palmas, que "dificultaron que los fieles presentes pudieran seguir con normalidad la Santa Misa de Su Santidad el papa León XIV".

Asimismo, señaló que, para este evento, la Cancillería contrató a dos empresas proveedoras, una a cargo de las torres de sonido y video distribuidas en el recinto, y otra a cargo de los generadores eléctricos que las abastecían de energía para la correcta transmisión del acto.

La prensa local informó que se trató de las empresas Pow Sang Sonido y Luces, y Facogem Industrial, a cargo de los grupos electrógenos y el cableado eléctrico, las cuales facturaron un total de 11 millones de soles (3,2 millones de dólares).

En los primeros minutos de iniciada la misa, las redes sociales se comenzaron a llenar de quejas de los asistentes porque las pantallas instaladas en el lugar, en una explanada de 70 hectáreas, no funcionaban y tampoco se podía escuchar con claridad la homilía del pontífice.