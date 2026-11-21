En una declaración, el portavoz del Ministerio francés de Exteriores justificó esa convocatoria porque la Carta de Naciones Unidas establece que el Consejo de Seguridad puede tomar medidas para ejecutar una decisión de la CIJ si una de las partes en litigio no se atiene a las obligaciones que de ahí se derivan.

Una alusión al hecho de que el Gobierno militar de Birmania (Myanmar) rechazó el fallo emitido el jueves que le obliga a investigar los crímenes, indemnizar a las víctimas y facilitar el regreso de los desplazados por considerarlo sesgado, selectivo y por incluir "recomendaciones de carácter injerencista".

Frente a esa reacción, Francia subrayó que las decisiones de la CIJ "son definitivas y obligatorias para las partes y deben aplicarse para el pleno respeto del derecho internacional".

A ese respecto, reiteró el compromiso de París con la defensa del derecho internacional y recordó que la CIJ es el "órgano judicial principal de Naciones Unidas".

El portavoz del Ministerio de Exteriores recordó que Francia se movilizó desde el principio de los actos de violencia contra los rohinyás en 2017 y trabajó para que esta cuestión permaneciera en la agenda del Consejo de Seguridad, en el que es uno de los miembros permanentes.

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Más allá de la situación pasada, hizo hincapié en que París está "muy preocupada por la situación en Birmania", de la que dijo que ha experimentado "un fuerte deterioro tras el golpe de Estado de 2021", con cerca de 100.000 muertos y cuatro millones de desplazados.

"Las poblaciones civiles, incluidos los rohinyás, son las primeras víctimas de la continuación de la violencia y de la falta de acceso a la ayuda humanitaria", denunció el portavoz.