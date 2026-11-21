En París, el desfile que comenzó en la plaza de la República poco después de las 14:00 (13.00 GMT) llegó algo más de dos horas después a la plaza de la Nación y tuvo lugar en calma, al menos hasta el inicio de la dispersión.

Según la Prefectura de Policía, hubo 21.500 manifestantes, que son menos algo menos que los 24.000 del sábado de la semana pasada, y sobre todo muchos menos que los 110.000 que había contabilizado en la primera movilización de la serie, el 17 de octubre.

A falta de cifras globales en todo el país que el Ministerio del Interior y los sindicatos convocantes deberían dar a última hora de la tarde, la tendencia a la baja se confirmó en otras ciudades como Marsella, la segunda mayor del país después de París, con 4.600 personas, según la policía.

Precisamente, Marsella fue uno de los lugares donde se registraron hasta media tarde los incidentes más graves, por los enfrentamientos de una parte de los participantes en la concentración -que se disgregaron del bloque y salieron del recorrido autorizado- con la policía, que utilizó entre otros medios gases lacrimógenos.

Allí se vieron contenedores y vehículos incendiados, en algunos casos utilizados para formar barricadas, lo que vino a dificultar la intervención de los bomberos.

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En Lyon, donde la Prefectura (delegación del Gobierno) había prohibido las manifestaciones en el centro de la ciudad, se produjeron múltiples choques entre personas que participaban en el movimiento y las fuerzas del orden, que recurrieron de forma repetida a los gases lacrimógenos para tratar de dispersarlos. La situación fue también tensa en Estrasburgo durante la tarde.

Aunque en las dos últimas semanas la movilización se había desinflado claramente, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, decidió mantener este sábado el dispositivo de seguridad con 70.000 policías y gendarmes en la calle para evitar que se repitieran las imágenes de violencia del 17 de octubre.

Unas imágenes que ese día y el domingo 18 circularon por todo el mundo, y en las que se pudieron ver cientos de comercios saqueados y vandalizados y cómo las fuerzas del orden francesas quedaron desbordadas durante horas en muchas ciudades.

Las reivindicaciones de esta movilización, convocada por organizaciones de estudiantes, por los sindicatos y por la coordinadora de los 'chalecos amarillos', se mantuvieron en la línea de las semanas anteriores.

Manon Aubry, eurodiputada de La Francia Insumisa (LFI), el partido de la izquierda radical de Jean-Luc Mélenchon, destacó que el coste de la vida seguía siendo la gran prioridad.

En declaraciones al canal BFMTV, señaló que "hay razones para estar enfadados, aunque el poder hace todo lo posible para que la situación se pudra" y se quejó de que desde el principio se había descalificado la movilización y se había augurado que con el invierno y con los exámenes, se apagaría, pero eso a su parecer no está ocurriendo.

Aubry insistió en que "hacen falta respuestas sociales y políticas ya", en que los manifestantes no pueden esperar y en que el Gobierno debe dimitir.

A ese respecto, y preguntada sobre si su partido presentará una moción de censura, avanzó que en caso de que intente adoptar los presupuestos del año próximo sin votación en el Parlamento ,como el pasado año, "habrá que hacer caer este Gobierno lo más pronto posible".