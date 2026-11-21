El registro indicó que Kim fue reemplazada en su cargo por Alexéi Kulikov el pasado 19 de noviembre.

Por su parte, la compañía, que no informó de inmediato sobre los cambios, se limitó a comentar hoy que la exdirectora no abandona el grupo empresarial y continuará trabajando en su desarrollo estratégico.

Kim fue incluida el pasado 16 de noviembre en la lista negra de la Unión Europea, acusada de propiciar la venta de artículos militares y de doble uso en Wildberries, así como de cooperar con el banco estatal ruso VTB, también bajo sanciones.

Durante el pasado verano Ucrania lanzó una campaña de ataques de drones contra los centros logísticos de Wildberries, considerado el Amazon ruso, que habría causado pérdidas de entre 1.2000 y 5.900 millones de dólares, además de un considerable recorte de sus capacidades de almacenamiento.